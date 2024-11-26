美眾議員函耶倫指香港違反制裁令　港府、駐港公署：不跟單邊制裁

美國眾議員向財政部長耶倫發信，要求重新考慮與香港銀行業的關係。特區政府發出聲明，強烈不滿和堅決反對信中惡意指責和詆譭香港國際金融中心聲譽。而外交部駐港特派員公署亦表示強烈不滿和堅決反對，斥是無端指摘香港國際金融中心聲譽。



美國眾議員致函財政部長耶倫，指香港沒遵守美國的管制措施，向俄羅斯輸出受管制的西方技術。（資料圖片/陳永武攝）

信件指香港向俄羅斯輸出被禁止的西方技術

美國眾議院中國特區委員會致函耶倫表示，香港成為違反美國貿易管制行為的中心，向俄羅斯出口已禁止的西方技術，並設立空殼公司購買伊朗石油。信件指香港已經由值得信賴的全國金融中心轉變成中國、伊朗、俄羅斯和北韓這一專制軸心的關鍵角色。

該信件列出數據，指2023年由香港運往俄羅斯的貨品之中，接近四成是半導體等高優先級別物品，指俄羅斯或將這些物品用於烏克蘭戰爭。

港府斥嚴重不實 又稱不執行其他國家單邊制裁

對於上述信件，特區政府表示強烈不滿和堅決反對：「信中的指控毫無事實根據，嚴重不實，是個別政客為滿足一己政治利益，散布謊言和虛假信息，意圖卑劣。」

特區政府指美國眾議員信件的指控失實。（資料圖片/黃偉民攝）

發言人指，特區政府一直遵守聯合國安理會的制裁，而不會執行其他國家的單邊制裁，又稱這些制裁違反以國際法為基礎的國際秩序，和以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

發言人表示，本港銀行和其他金融機構均遵守包括打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的國際標準和最佳做法，而制定相關標準的「財務行動特別組織」，已經確認香港整體符合國際標準，並擁有健全的法律架構及有效的制度。

特區政府發言人續說，過去10年美國對香港的貿易順差約2,700億美元，超過1,200家美國企業在香港營運。「美國政客若一意孤行，最終只會破壞港美本應互惠互利的關係，損害美國及其企業的利益。」

外交部駐港公署。（外交部網頁圖片）

駐港公署：立即停止對港抹黑施壓

而外交部駐港公署亦對信件內容表示強烈不滿和堅決反對。發言人指，中方一貫堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」。美方個別政客持續渲染香港「規避制裁」論調，完全是別有用心的政治操弄，暴露的是美方將國內法淩駕於國際法的霸權嘴臉，中方對此絕不接受。

發言人指到，早前在港舉行的國際金融領袖投資峰會和國際金融論壇全球年會，吸引全球各國財經政要和金融機構負責人出席，是國際社會對香港國際金融中心地位、營商環境和發展前景投下的信任票。

發言人強調，中方包括香港在內，依據聯合國憲章和國際法同世界各國開展正常交往合作的權利不容置疑，並奉勸有關政客正視香港早已回歸的現實，認清香港由治及興不可阻擋的歷史大勢，立即停止對港抹黑施壓，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。