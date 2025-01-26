四高官家訪讚關愛隊幫到手　卓永興引述獨居長者感覺「人間有愛」

繼行政長官李家超昨日（25日）落區家訪，四名高官卓永興、張國鈞、麥美娟、甯漢豪今天（26日）接力探訪長者和基層家庭。其中，卓永興到訪一戶家中浴室天花剝落的獨居長者，引述對方指很高興官員來拜年，令她感覺「人間有愛」。張國鈞、麥美娟、甯漢豪都分別提到街坊感謝關愛隊提供協助。



1月26日，政務司副司長卓永興家訪。（卓永興FB）

1月26日，政務司副司長卓永興家訪。（卓永興FB）

卓永興探訪住大角咀棕樹街的獨居長者周女士，送上民政處準備的生果籃、餅乾、熊貓公仔等，他自己額外準備蘿蔔糕、鵝肝腸和陳皮臘腸送予周女士。周女士最近曾做膝蓋手術，形容對方曾感到孤單和無助，及後接觸到區議員和油尖旺民政事務處，每天為她送飯，還解決浴室天花滲水滴水剝落問題。卓永興引述周女士稱很高興官員來拜年，令她感覺人間有愛。

1月26日，律政司副司長張國鈞家訪。（張國鈞FB）

1月26日，律政司副司長張國鈞家訪。（張國鈞FB）

律政司副司長張國鈞則到沙田水泉澳邨，探訪蔡先生一家三口，他們原居的單位去年底發生火警，經關愛隊協助後調遷到水泉澳邨。張引述蔡先生十分感謝關愛隊提供及時的幫助，讓他們一家能夠迅速安頓好，有個安樂窩安心過年。

1月26日，發展局局長甯漢豪家訪。（發展局FB）

1月26日，發展局局長甯漢豪家訪。（發展局FB）

發展局局長甯漢豪到訪葵涌葵芳邨，探訪兩位獨居長者，向她們送上賀年福袋及為家門貼上揮春。甯漢豪說大家閒話家常，分享生活點滴，而兩位長者都為他們立下健康生活的好榜樣，恆常做合運動，參與群體和社區活動，保持心境開朗，亦願意在有需要時尋求協助，引述她們讚揚關愛隊的工作貼心到位。

1月26日，民政及青年事務局局長麥美娟家訪。（麥美娟FB）

1月26日，民政及青年事務局局長麥美娟家訪。（麥美娟FB）

民政及青年事務局局長麥美娟到屯門田景邨探訪3戶家庭，送上賀年福袋，當中有關愛隊義工織的頸巾、手套和帽子，希望在寒冷的節日讓大家感受溫暖和祝福。麥引述對方非常感謝關愛隊和區議員不時協助他們家居清潔或簡單維修，解決日常生活困難，讓他們居住得更溫暖。