愛民邨「老友記」當面要求2元乘車優惠不能反口 李家超點答？
撰文：文維廣
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行政長官李家超今日（25日）到愛民邨探訪獨居長者，並與居民交流，有88歲的「老友記」稱她向李家超指「應承咗2元（乘車優惠）就唔好反口」，不過李家超未有回應。至於最終結果如何，還是要看下月公布的預算案了。
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財政司司長陳茂波下月26日公布下年度預算案，近日有關長者2元乘車優惠應否作出調整的討論越來越熱烈，勞工及福利局亦已完成計劃的檢討，並已提交陳茂波。由於應否調整及如何調整2元乘車優惠，已不是單純的財政問題，在選舉年更被視為一個極敏感的政治議題，相信最終要由特首李家超親自拍板。
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李家超今日在愛民邨逛街市期間，遇上不少邨內居民，當中88歲的婆婆稱自己是在邨內居住了四十多年「老街坊」，她更豎起姆指稱讚李家超的工作，更期望李家超繼續做好工作：「要對市民好啲」，並有觸及2元乘車優惠。她稱她向李家超說：「應承咗2元（乘車優惠）就唔好反口啦」。不過，李家超未有回應。
李家超也有讚婆婆精神相當好。她又說，李家超肯到愛民邨探望居民，認為對方「都算親民」。
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