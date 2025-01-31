質疑施永青指政府誇大住宅供應理據　梁振英：罔顧事實、錯得離譜

全國政協副主席梁振英在社交媒體發文，質疑中原集團主席施永青指政府的住宅單位供應數據「誇大」，只為安撫市民證明當局有做工作的言論，是罔顧事實。梁振英強調，政府統計並定期公開住宅供應數據的做法，已有十年歷史，過去施沒有質疑這些數據的準確性，現在用同一定義統計出來的供應量就「唔啱聽」？梁指，僅現樓貨尾供應量已經可以證明施錯得離譜。



梁振英又指，施永青是大地產代理老闆，去年賺了不少買賣佣金，說「政府誇大供應量」，施一定心中有其認為是正確的供應量，希望施能公開其認為正確的供應量，及其認為正確的統計概念和方法。



梁振英在社交平台發文，要求施永青交代其質疑政府有關住宅供應量「誇大」的詳細理據（梁振英FB截圖）

梁振英質疑施永青指本港住宅供應量被「誇大」的理據（Finance730影片截圖）

梁振英指，施永青日前在一個網上訪談節目中指，香港的住宅單位被「政府將供應誇大了」，並表示「每年都是萬三、四個供應，最多是萬五、六，距離兩萬五很遠，所以政府將供應誇大了，誇大了原本的目的，是用來安撫市民：『我有做工作的，我建了很多給你』」。

梁振英：政府統計數據已有十年歷史

梁振英指，特區政府統計並定期公開供應數據，已有十年歷史，過去施沒有質疑這些數據的準確性，現在用同一定義統計出來的供應量就「唔啱聽」，為什麼？

梁振英（陳葦慈攝）

梁振英指，政府發佈數據是要全社會，色括窮畢生積蓄買樓的市民在決定買樓前有全面、客觀、準確和及時的依據，同時要全社會而不是一小撮人對社會的重大現象有客觀的認識，這是市場經濟正常運作的要義。他又引用約一星期前，房屋局公佈的香港私人住宅單位潛在供應量的數據，指數據清楚顯示，仍在地產商手上「已落成但未售出的單位」有2.7萬個，強調這是眼前現成的供應量，沒有任何推斷的成份，較施說的「最多是萬五六」高出許多，政府沒有誇大。

梁振英指，2.7萬個是10年前開始有這統計以來的新高，一年前是2萬，兩年前至1.6萬，三年前是1.1萬，十年前是0.6萬。

僅是現樓貨尾供應量已經可以證明施先生錯得離譜。 全國政協副主席梁振英

梁振英續指，至於樓花的供應量，由於香港的地價高，因此地產商買地後就有快建快賣的財政誘因，也之所以香港流行賣樓花；此外，特區政府批出的地契，無論是招標賣出或由地產商申請改變用途後批出的修改地契，都有完工期限，這是合約規定。誘因加規定，延遲施工的樓盤只是少數，因此已經開工的樓盤，落成的時間相當容易預測。

梁振英指政府統計並定期公開住宅單位供應數據，已有十年歷史（資料圖片）

他又指，除現樓貨尾外，政府同時統計和公佈正在興建但未售出的樓花單位數量。上星期房屋局公布的數字顯示：2024年底這數字是6.8萬個，一年前是7.1萬，兩年前是6.3萬。已經在建築中的樓花在未來三年內都可以落成，未來三年每年的平均供應量也會比施告訴香港市民的多得多。

梁振英強調，自從10年前開始，這些統計的定義並沒有改變，而且可以逐年比較、逐年跟進。