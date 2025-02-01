下半年推體育仲裁先導計劃　張國鈞：不會有高昂收費

律政司正研究設立體育爭議解決制度，律政司副司長張國鈞今日表示，未來數月會訂立一套體育界適用的模範仲裁規則，下半年會推出體育仲裁先導計劃，揀選一間與體育界有密切聯繫、豐富經驗的仲裁機構負責，不會有高昂收費，政府會資助部分仲裁費用，期望能發揮示範作用。他重申，不會強迫體育總會參與，純屬自願。



至於訂立仲裁機制後，類似去年的美斯風波是否便能解決，他則表示仍要商討，但相信可能包括在未來解來解決爭議仲裁。



律政司副司長張國鈞

律政司副司長張國鈞在有線新聞節目《有理有得傾》說，體育仲裁範疇包括運動員選拔、體育總會運作事宜。至於與商業有關，例如球賽贊助、轉播權、票務糾紛，例如去年國際邁阿密訪港，球王美斯最終未有落場的風波能否處理？張國鈞回應指，這是涉及體育商業糾紛，是合約的爭議，究竟裏面包括哪一位球星一定要出場，工作小組和未來物色的仲裁機構會作商討，但他相信這些工作都可能包括在未來解決爭議仲裁。

香港行比賽當日，美斯全場無換衫，在後備席坐到完場。（袁志浩攝）

他又表示，會跟港協暨奧委會緊密合作，向體育界介紹調解和體育仲裁的好處，但不會要求政府資助的體育總會加入仲裁條款。他解釋，仲裁的基礎是自願參與，但一定會極力鼓勵體育總會加入，因為對他們是有好處沒壞處，可以改善體育屬會管治，當發生內部問題無法解決時，透過公平、公正的仲裁機制，而機制性價比很高，不昂貴且省時。

下半年推先導計劃 政府或有資肋起示範作用

下半年推出的體育仲裁先導計劃，張國鈞指當體育總會跟運動員間出現糾紛，要以仲裁方式解決，某程度上政府為提供資助，首先促成香港的體育爭議，可透過仲裁解決起一個示範作用，及累積經驗。先導計劃初步為期兩至三年，會觀察相關發展，考慮是否增加資源「做大個餅」。

律政司司長林定國出席迎新交流會（林定國FB）

林定國出席律政司迎新活動

另外，律政司司長林定國出席歡迎新加入同事的迎新交流會。他指，活動由香港政府律師協會同事負責籌辦，互相分享對新環境的感受和體驗，促進彼此了解、聯繫，凝聚團隊精神。如同秉承「一國兩制」方針的原則一樣，維繫團隊的凝聚力也要長期堅持，準確落實。