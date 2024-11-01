林定國：體育仲裁需與持份者討論 望明年可交代研究方向
撰文：馮子健
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律政司司長林定國今日（1日）就行政長官2024年《施政報告》向立法會司法及法律事務委員會作出簡報。就《施政報告》提出設體育爭議解決機制，推動體育仲裁，林定國表示需要和各個持份者深入討論，以便凝聚共識，望明年內研究出方向。
暫未知體育仲裁時間表 明年內會有研究方向
會議上，新民黨立法會議員容海恩問及，體育仲裁推行的時間表、形式、流程。林定國回應指，暫時未有確實的時間表，又稱體育仲裁並非律政司單獨處理，表示需要與相關持份者研究，包括與文化體育及旅遊局、港協暨奧委會、體育總會等討論，希望明年研究出方向。
此外，《施政報告》提出成立「香港國際法律人才培訓學院」。林定國表示會在本月8日啟動，對象包括內地、外地及本地的司法人員，亦會在年底前完成檢視規範香港調解專業認證和紀律事宜的制度。至於落實政策在政府合約中加入調解條款，他表示會爭取在明年第一季落實。
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