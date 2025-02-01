美國2‧1起對中國商品加徵10%關稅　劉兆佳：恐觸發全球貿易戰

白宮宣布，特朗普決定從周六（2月1日）起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，而對中國則加徵10%關稅。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，本次並非只是針對中國，而是美國揮舞「關稅大棒」向不同國家徵收，若觸發貿易戰並非僅限中美，反而會是全球貿易戰。



他認為特朗普想以關稅作武器，逼中國與美國簽訂廣泛的經貿協議，但單靠加徵10%關稅難以達到效果，過去亦未曾成功，中國對美國仍有龐大貿易順差，可見加徵關稅對中國的影響不大。



美國對中國入口貨品加徵關稅。（Reuters）

加徵10%對內地、香港影響不大 難料日後會否再加

劉兆佳表示，特朗普過去曾提出要對中國商品加徵60%關稅，但本次僅加10%，以後會否再增加，暫就不得而知。但他認為，特朗普想用關稅逼中國與美國達成廣泛經貿協議，單靠10%關稅不足以達到目標，時至今日，關稅對中美貿易額影響不算大，中國對美國仍然有龐大的貿易順差，可見美國沒有達到目標；相反中國出口到美國的貨物都是美國市民不可缺少的日用品，美國始終都需要從中國進口。

根據多家外媒的推算，中國去年的貿易順差預料創新高達一萬億美元，當中三分一的順差來自美國。

美國對香港有龐大貿易順差（梁鵬威攝）

對港貿易順差十年合計2715億美元 是美國全球貿易伙伴中最高

對香港而言，劉兆佳認為有影響但不算大，很對內地貨品未必經香港轉口到美國，內地可經其他城市的港口出口貨品，業界多年來已經逐漸適應。他指出，美國對香港貿易有大量順差，對美國有利，認為不會針對香港。

根據資料，美國對香港的貿易順差過去十年累計達2715億美元，是美國全球貿易伙伴中最高。特首李家超去年十月亦曾指，2023年，美國是香港的第三大貿易伙伴，雙邊商品貿易總額為4722億港元。同時，香港是美國第27大貿易伙伴。截至2022年年底，美國佔香港外來直接投資約3,514億港元，排名第六；香港向美國直接投資約為1,642億港元，排名第八。

劉兆佳。（黃寶瑩攝）

料中方不會示弱 未必在貨品上施加管制

不過，劉兆佳認為中國不會示弱，面對美國加徵關稅很快會有對等的反制措施。但他預計未必是在美國貨品入口上施加管制，但中央始終有應對手段。他續稱，近年中國發展戰略就是減少對美國的依賴程度，譬如開拓一帶一路、RCEP等出口市場等。

吳永嘉預。（盧翊銘攝）

不少廠商開拓新市場 吳永嘉料本次影響較小

經民聯工業界立法會議員吳永嘉認為，美國加徵中國關稅後，會令當地中國貨加價，最終是美國人民受苦。他表示，內地及香港的出口商亦會受到一定程度影響，不過美國近年來多次加徵關稅，很多廠商都已經開拓東盟及一帶一路國家市場，料本次加關稅的影響較之前小。