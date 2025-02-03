長者$25餐飲券就快派完　政府擬「加碼」擴展至早餐、下午茶

政府上月推出「愛心食肆賞你惠食」計劃，向5萬名獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者派發餐飲優惠券，年初一起至三月底以25元便可購買麥當勞、美心、大家樂、大快活及太興指定套餐，計劃透過214間津助長者中心派發。



政務司司長陳國基今天（3日）透露餐飲券就快派完，預告視乎成效考慮擴展計劃，例如涵蓋至早餐和下午茶等其他時段，同時期望有更多飲食集團和食肆加入計劃。



2月3日，陳國基與張宇人到大快活吃飯。（陳國基FB）

陳國基與飲食界立法會議員張宇人今天中午到大快活，以正價品嚐他們為「老友記」準備的菠蘿咕嚕肉飯。陳表示，五萬套飲食優惠劵已經接近派發完畢，部分領取優惠劵的是長者中心「熟客仔」，他們都非常感謝政府和社會的關懷。

「愛心食肆賞你惠食」啟動禮在政府總部舉行。（鄭子峰攝）

「愛心食肆賞你惠食」啟動禮在政府總部舉行。（鄭子峰攝）

他說獨居長者、雙老家庭和隱蔽長者通常較為缺乏人際支援網絡，極需要外界的關心和援助，但如何吸引他們走出家門，主動、自然地尋求協助，成為急切需要解決的一大難題。政府希望透過推出不同優惠，吸引從未去過長者中心、沒有登記過的長者，走進派發餐飲券的長者中心，讓中心社工可以有機會接觸他們。

「愛心食肆賞你惠食」啟動禮在政府總部舉行。（鄭子峰攝）

陳國基透露會密切留意計劃的成效，再考慮是否及如何擴展計劃，例如將計劃擴展至早餐和下午茶等其他時段，期望有更多飲食集團和食肆能夠加入計劃，與政府一起推動政、商、民三方合作，持續為我們的長者送上溫暖，共同建立一個更加和諧關愛的社會。