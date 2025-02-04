公務員減薪｜張炳良倡先考慮凍薪　高官、議員應率先與民共渡時艱

新一份財政預算案月底發表，面對財赤，政府要開源節流。前運輸及房屋局、教大公共行政學顧問張炳良今日（4日）在報章撰文稱，滅赤常陷兩難，以目前攤子不是短期可達的任務，他指政府可定中期目標，一是不等運轉，不虛張聲勢，務實創富以開源，有策略、有針對地扭轉經濟處境及國際觀感。

二是重建財政紀律，張炳良認為節流忌急就章，若一刀切收縮服務和社會投資、公務員及公共機構減薪，牽連過大，怨氣四起，更影響整體消費，不利復蘇，他提出宜先考慮凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並認真檢視近年巨額項目的成本效益。張炳良總結指，削支難免必有陣痛，高官、議員更應率先與民共渡時艱，才符合「滅赤正義」。



前運輸及房屋局、教大公共行政學顧問張炳良。(資料圖片／余俊亮攝)

張炳良在《明報》撰文稱，現屆政府求成心切、大興土木、廣開戰線，在在需財，財政儲備由2018年3月底1.1萬億元高位，大降至去年3月底約7300億元，半年後、即去年10月底再跌至5709億元，只相當於9個月左右的政府支出，與好景時財儲水平曾足以應付22個月支出，差了一大截，而立法會及社會均意識到公共財政陷入困境，紛紛主張削支。

前運輸及房屋局、教大公共行政學顧問張炳良認為節流忌急就章，若一刀切收縮服務和社會投資、公務員及公共機構減薪，牽連過大，怨氣四起，更影響整體消費，不利復蘇。（資料圖片）

張炳良指回歸後港府有時出現高層民粹與花錢解決問題作風

張炳良指出，回歸後特區政府內部的財政紀律因內外壓力而逐漸鬆弛，且有時出現高層的民粹與花錢解決問題作風，結合各黨派與利益團體「下單」，派錢成為慣常手段去博取好感，助長所謂合理期望，從而增加財政結構上的長期負擔。

張炳良指，有把財赤歸因3年疫情拖累，一方面經濟受挫放緩，另方面政府須加大開支抗疫及撐企業紓民困，變成「雙失」，而這雖是實情，但亦存在基於民粹或短期政治考慮而增派發，名目漸多。開了缺口，堵回不易。

財政司司長陳茂波（左二）月底將公布新一份財政預算案。（政府新聞處圖片）

張炳良認為從前公共財政反映的社會契約，建基於傳統模式的經濟持續增長，以及較強生產力的人口結構，而今天經濟轉型、金融和科技的傳統智慧備受顛覆、內外市場結構急變、人口結構尤其生產力不再一樣時，港府面對的財赤危機難逃結構性。張炳良表示，財赤不再是周期性的問題，也不止於理財，更涉及政經大局之變及政策選擇之再思。

滅赤不是短期可達任務 籲重建財政紀律 張炳良：節流忌急就章

張炳良認為，滅赤常陷兩難，以目前攤子不是短期可達的任務，他提出可定中期目標。一不等運轉，不虛張聲勢，務實創富以開源，有策略、有針對地扭轉經濟處境及國際觀感；二是重建財政紀律，節流忌急就章，若一刀切收縮服務和社會投資、公務員及公共機構減薪，牽連過大，怨氣四起，更影響整體消費，不利復蘇。

高官議員率先與民共渡時艱才符合「滅赤正義」

張炳良表示，宜先考慮凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並認真檢視近年巨額項目的成本效益。「削支難免，必有陣痛」，張炳良提出，高官、議員更應率先與民共渡時艱，才符合「滅赤正義」。