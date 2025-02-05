工聯會工作重點之一辦勞模選舉　吳秋北未明言會否辦五一遊行

工聯會今日（5日）公布新一年重點工作，包括推廣愛國主義教育、舉行勞動模範評選、幫助解決建築業工人被欠薪、促進強積金取消對沖和積金易等。至於會否復辦為打工仔爭權益的五‧一遊行，會長吳秋北未有斷言，但稱不存在「復辦」的說法，又指五一更重視「宏揚勞動精神」，維權方式只要是「好的、對的」就會嘗試。



工聯會交代今年工作大計，但未明言會否再辦五‧一勞動節遊行（何夏怡攝）

吳秋北（右）未明言會否再舉行五‧一勞動節遊行（何夏怡攝）

復辦五一遊行？ 吳秋北：好的、對的方式會嘗試

反修例事件及疫情之後，包括工聯會在內的各大工會五‧一勞動節遊行皆停辦。被問到今年是否不考慮重辦五一遊行，會長吳秋北並無「落閘」，惟表示更重視五一精神的宏揚，推行勞動周是希望社會重視打工仔付出，又稱去年政府慰問打工人士的社會效果很好。他指，至於打工人士其他維護權益的方式，只要是好的、對的都會嘗試。

黃國（右）則稱今年是省港大罷工100周年（何夏怡攝）

理事長黃國表示，2025年是省港大罷工100周年，顯示港人在國家工人運動的重大貢獻，會借機推動愛國主義教育。同時今年值「東江水供港60周年」，工聯會希望組織香港年輕人到廣東河源了解相關歷史，宣傳「飲水不忘掘井人」的理念。

將邀內地勞模訪港宣傳

勞顧會林偉江預告，將邀請內地勞動模範表彰人物來香港宣傳，並與勞福局合作舉辦行業模範之星評選，邀請工會和商會參與，以嘉許敬業人士和推廣工匠精神。

工聯會副理事長周思傑（右）關注建築業工人過年被欠薪（何夏怡攝）

新年有工友被欠薪 周思傑促設合約保證金代資

副理事長周思傑則關注建築業工人過年被欠薪，他稱農曆新年前有工友反映，私人工程欠薪6個月是常態，年後欠薪有可能延續；雖然政府工程準時出糧，但有出現收不足糧的情況。

他提及去年底《建築業付款保障條例》雖已通過，惟仍存在拖欠款項情況。他建議所有工程大判直接出糧給工人，其他費用再和二三判結算；或者建築業合約內成立保證金，如果工程最終無欠薪，公司方全數取回，若欠薪就扣除相應款項，他認為欠薪處理程序長，保證金或可短期代資。

至於新年前接連發生嚴重工傷事件，周思傑稱《職業安全健康條例》推行28年，初推行時工傷數字下降，但近年已停滯未再下降，有工會分析過去一年不少工傷死亡事件和地盤管理有關。他呼籲建築公司大判和二判尊重工友對工地環境的意見，業界和政府要深思工地管理不足之處。

鄧家彪（何夏怡攝）

助推取消強積金對沖、積金易平台

早前政府公布，今年5月1日將實施取消強積金對沖安排，並於6月起啟用積金易（eMPF）。副理事長鄧家彪表示，新一年工聯會將繼續推進強積金取消對沖，並舉行至少四場地區講解，邀請工人代表、勞工署等一同講解情況，希望令僱傭關係更穩定。他稱，工聯會現正聯絡機管局，為機場的僱主講解取消對沖的方法，若有大型僱主希望了解，工聯會願意講解。

鄧家彪稱亦會幫手推進積金易（eMPF）工作，並解釋平台好處在於，政府可掌握60至65歲等就業弱勢群體的真實數據，如拖欠供款的真實信息等更加透明，勞工權益團體亦能更好監測勞工情況。