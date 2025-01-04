推愛國工運虛擬展館　工聯會爭取人大支持在港辦國家軍備模型展

工聯會今日（4日）正式推出「愛國工運線上虛擬展覽館」，目的是讓市民更好地深入了解香港愛國工人運動的歷史，傳承和弘揚其偉大愛國精神。工聯會會長、立法會議員吳秋北稱， 工聯會已向全國人大提交《關於國家支持香港舉辦軍事裝備展覽等建議》，爭取支持在港舉辦國家軍事裝備（模型）展覽，增強港人對抗戰歷史和國家發展的認識，提升民族自豪感。



工聯會「愛國工運線上虛擬展覽館」正式上線，吳秋北（左二）指工聯會已向全國人大提交《關於國家支持香港舉辦軍事裝備展覽等建議》，爭取支持在香港舉辦國家軍事裝備（模型）展覽（工聯會提供）

「愛國工運線上虛擬展覽館」設有兩大展區，分別是愛國工運展廳及國情教育展廳，展出大量工聯會歷史圖片、工會文物等資料，還有多個視聽平台，有工會前輩的口述歷史紀錄，點擊展板附有的二維碼，即可聽到口述歷史。展廳亦介紹1922年香港海員大罷工，1925年省港大罷工及1949年兩航起義的歷史。

吳秋北表示，愛國主義是民族精神的核心，香港的愛國主義教育，不是單獨的一門學科或一項專業，必須面向全體市民，特別要聚焦青少年，通過整理「愛國工運線上虛擬展覽館」的珍貴歷史，讓市民更好地深入了解香港愛國工人運動的歷史，提升對國家、民族認同感和歸屬感，從中感受幸福生活的來之不易。

工聯會又提出十三項更好推動愛國主義教育倡儀，包括進行工運史料彙編，增強香港歷史的認知和去殖化工作；支持愛國工會提升改善會址設施作為愛國主義教育或活動基地；支持或與工聯會合辦省港大罷工100周年紀念活動；統籌全港參與國家重大地質勘測、航空航太、深海探測等有成果的大學及研究團隊共同講好研發故事，引導培養本地創科人才等。