盧金榮料今年經濟增長2.5至3%　支持港府就美國加關稅向世貿申訴

廠商會會長盧金榮認為內地經濟增長率有望企穩，將繼續為香港經濟注入動能。他預測2025年香港經濟將呈現「先抑後揚」的走勢，全年GDP增長率有望達到2.5%至3%的溫和增長。



至於美國對華出口商品加徵10%關稅，盧金榮指對香港影響屬可控範圍，但面對美國做法要據理力爭，支持特區向世貿發出申訴，會持續諮詢廠商增關稅對他們有何影響。



盧金榮支持政府就美國對華出廿商品加徵關稅，向世貿提申訴（馮子健攝）

預計2025年香港出口保持增長

廠商會今日（7日）舉行新春團拜，盧金榮表示，未來環球市場增長預計仍然疲弱，加上美國總統特朗普的提出加徵關稅，香港出口商品貿易的增長速度可能有所減慢。不過，他指內地出口至東南亞的中間產品貿易近年顯著增長，鞏固了香港作為區內中轉樞紐的地位，預期2025年香港的貨物出口將保持較低單位數的持續增長。

盧金榮預計今年經濟增長最高可達百分之三（馮子健攝）

盧金榮：特朗普是經赴向最大變數

對於特朗普對華加徵關稅，盧金榮認為特朗普是經濟走向最大變數，廠商會過去一直以「中國+N」的策略應對，即在中國以外建立多於一個生產基地，持續開闢新興市場。

對於特區向世貿作出申訴，盧金榮指是法律、正規途徑表達反對聲音，又認為關稅會對美國貿易產生影響，反指去年由香港製造、出口到美國的貨品並不多。

廠商會今日（7日）舉行新春酒會（馮子健攝）

他認為，美國增關稅是意圖解決中美貿易逆差問題，指美國最近加徵關稅都是貿易逆差國家，本次再增加10%關稅對香港都沒有很大影響，反而指出中國很多產品要推銷到海外，香港可作為貿易港負責中轉。