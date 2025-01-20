日前，國家統計局發布2024年經濟數據，初步核算，全年國內生產總值1349084億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%。分產業看，第一產業增加值91414億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值492087億元，增長5.3%；第三產業增加值765583億元，增長5.0%。分季度看，一季度國內生產總值按年增長5.3%，二季度增長4.7%，三季度增長4.6%，四季度增長5.4%。從按月看，四季度國內生產總值增長1.6%。

比較受關注的還有這些細項數據，比如在脱鈎斷鏈的背景下，全年貨物進出口總額438468億元，比上年增長5.0%，還有疫情以來頗受關注的失業率問題，數據顯示全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年下降0.1個百分點，再比如人口總量下滑，年末全國人口140828萬人，比上年末減少139萬人。

國家統計局局長康義在17日舉行的國新辦發布會上用五個「很不容易」評價這一經濟表現：在外部壓力增大、內部困難增多的條件下，中國經濟總量再上新台階，首次突破130萬億元，很不容易；受多方面因素影響，2024年二季度、三季度經濟增速放緩，一度面臨經濟下行壓力較大的局面，926政治局會議後一攬子政策及時出台，促進經濟明顯回升，很不容易；經濟爬坡過坎的過程中，高質量發展取得了新成效，很不容易；強化穩就業、促增收，保障和改善民生紮實推進，很不容易；統籌發展和安全，強化糧食、能源保障，有序有效化解重點領域風險，很不容易。

康義曾在天津擔任「金融副市長」。（中國國家統計局官網）

康義同時提到當前中國經濟面臨的困難和壓力，包括外部環境帶來的不利影響加深，國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收承壓，風險隱患仍然較多，推動經濟回升向好還需要付出艱苦的努力。

在統計局正式發布經濟數據前，對於全年經濟增長目標能否實現，官方口徑在過去幾個月發生了微妙的變化。《香港01》在《中國全年經濟增長目標能實現嗎》一文中做了詳細梳理。從「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」到「努力完成全年經濟社會發展目標任務」，再到「有充分信心實現今年經濟增長目標」，雖然只是微小的措辭變化，但也說明高層對經濟整體形勢的研判在不斷變化，不同措辭也向社會傳達着不一樣的訊息，也代表着不同的體感和温差。

12月3日，新華社刊發當前中國經濟問答，文章寫道，看經濟增速 ，不僅看當下、看一時，更要辯證看、長遠看。GDP及其增速，通常用來衡量一個經濟體的綜合經濟實力和水平。但作為一個數量指標，GDP強調的是量的概念，並不能全面反映經濟活動的質量和效率。「今年全年經濟增長目標是5%左右，我們一直朝這個目標全力以赴。經過努力，在5%的左一點或是右一點，都可以接受。」

中國經濟備受各方關注。（Reuters）

沒錯，在5%的左一點或是右一點，都可以接受。回看中國經濟增長率，在2007年達到的最高峰，當年的經濟增長率為14.23%，此後中國經濟增長率雖然有波動的年份，如2010年也曾高達10.64%，但大致上是一路走低，尤其是2011年達到9.55%之後，2012年出現了「破八」，當年為7.86%；2016年「破七」，當年為6.85%；2019年「破六」，當年為5.95%。此後又受到疫情的影響，波動更為劇烈。並且，因為基數的問題，增長率表現更加不穩定。因為2020年增長率的低基數（僅為2.24%的低增長），2021年的增長率達到了8.11%，但2022年原本應該有所提振的經濟增長率實際也僅達到了3%。2023年雖然勉力實現了5.2%的經濟增長率，依舊低於近10年來的平均增長率（6.6%）。

到了2024年，雖然926政治局會議推出了「史上最強刺激政策」，但具體到全年，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的局面並沒有改善。企業倒閉潮、裁員潮，不斷衝擊着社會的信心。這也是為什麼當統計局公布5%的經濟增長時，與很多人的體感存在温差的原因。

除了體感温差，來自敢言經濟學家的數據更加劇了人們對於中國經濟增長數據的聯想。國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文2024年12月3日在一次演講中提到，2021年隨着房地產泡沫的破滅，GDP增速每一年高估了3個百分點，累計高估了10個百分點。此演講之後不久的12月13日，高善文在華盛頓出席彼得森國際經濟研究所主辦的活動時，進一步表示中國官方數據可能誇大了經濟增長速度，「我自己的猜測是過去兩到三年實際增長率平均可能在2%左右，儘管官方數字接近5%」，「如果我的猜測是正確的，我認為可能更合理的預測是未來三到五年的增長率在3%至4%之間，不過我們知道官方數字將始終在5%左右。」

國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文。（資料圖片）

在從上到下「唱響中國經濟光明論」的當下，高善文這樣的聲音自然很難在防火牆內傳播，也因為這樣，中國經濟增長正在越來越成為一個謎，不僅與人們的實際體感存在温差，官方和民間也正在形成兩套話語體系。