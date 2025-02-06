世貿：確認中國已就美國加徵關稅提出申訴

英國媒體2月5日報道，世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）表示，中國已就美國對華貨品加徵10%關稅，正式提出申訴。



路透社引述世貿的聲明報道，中方認為美國的關稅措施帶有歧視性（discriminatory nature），不符合美國在世貿框架下所需承擔的義務。

據報道，中方保留採取額外舉措的權利，包括在磋商過程或未來請求成立專家組時，提出額外的措施和主張。

世界貿易組織在其社交媒體帳戶撰文確認收到中國就美國關稅提出的申訴：

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以中方打擊芬太尼輸出美國不力為由，4日（周二）起實施對中國加徵額外關稅。

外交部發言人林劍同日表示，施壓和威脅不是同中國打交道的正確方式，對美方罔顧中美禁毒合作成果，執意加徵關稅，表示強烈不滿和堅決反對，並採取必要措施維護自身正當權益。

林劍又指，甩鍋推責解決不了問題，貿易戰、關稅戰沒有贏家，敦促美方糾正錯誤做法，通過平等磋商解決各自關切，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

英國媒體2月5日報道，世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）表示，中國已就美國對華貨品加徵10%關稅，正式提出申訴。 圖為位於瑞士日內瓦的世貿總部。（X@wto）

據路透社報道，自2019年12月以來，擁有最終裁決權的世貿上訴機構（Appellate Body）在美國政府的阻擾下，一直無法委任新的法官，導致上訴機構長期處於癱瘓的狀態，這同時令世貿的爭端解決機制（dispute settlement）亦無法運作。