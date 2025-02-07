哈爾濱亞冬會開幕　李家超為港隊打氣冀能締造佳績

行政長官李家超和夫人李林麗嬋今日（7日）展開在哈爾濱的訪問行程，出席2025年第九屆亞洲冬季運動會。李家超在社交平台表示，在運動員入場環節，看到本港代表團步入會場時，他內心十分激動，亦為港隊打氣，冀能締造佳續。他對能出席國家主席習近平舉行的歡迎宴會表示榮幸，指感受到亞冬會凝聚亞洲各國和地區友誼和團結的深義，展現亞洲文明的豐富多彩，亦見證國家對這項體育盛會的重視和支持。



李家超及夫人李林麗嬋出席哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會開幕式，歡迎中國香港代表團成員進場。（政府新聞處）

李家超（右二）及夫人李林麗嬋（右一）出席哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會歡迎宴會。旁為澳門特別行政區行政長官岑浩輝（左二）。（政府新聞處）

中國香港代表團成員在哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會開幕式進場（政府新聞處）

參加今屆亞冬會的中國香港代表團是歷來最大規模，74名香港運動員分別出戰高山滑雪、冰壺、冰球、花樣滑冰、短道速度滑冰和速度滑冰項目。他祝願中國香港代表團在今屆亞冬會能夠締造佳績，運動員在比賽場上發揮最佳表現，同時享受每一場比賽。

岑浩輝出席亞冬會開幕 與李家超伉儷合照

而澳門特首岑浩輝也有出席亞冬會開幕式，他更與李家超伉儷在看台上合照。澳門派出由28人組成的體育代表團參與本屆亞冬會，並出戰男子冰上曲棍球項目。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）與參加今次哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會的中國香港代表團成員合照。（政府新聞處）

另外，文化體育及旅遊局局長羅淑佩及其他人員，利用早上前往哈爾濱市平房區冰壺館及黑龍江省冰上訓練中心綜合館，分別觀看亞冬會冰壺及短道速度滑冰項目賽事，為參賽的香港運動員打氣。

李家超伉儷出席哈爾濱亞冬會開幕，為港隊健兒打氣（李家超Fb）

李家超一行明日（8日）將繼續訪問行程，探訪亞冬會中國香港代表團成員和觀看亞冬會賽事，亦會參觀和了解當地文旅發展和設施。