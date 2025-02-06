哈爾濱亞冬會｜李家超抵達當地出席開幕式 盼了解旅遊業發展
撰文：馮子健
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第九屆亞洲冬季運動會明天（7日）起一連13日在中國哈爾濱市舉行。行政長官李家超今日（6日）抵達當地訪問6天，參加亞洲冬季運動會開幕式，觀看部分賽事，為國家隊和香港隊打氣。此外，他表示會了解哈爾濱的旅遊業發展，期望此行為香港旅遊業發展帶來更多創新思維和靈感。
李家超率領的香港特區政府代表團下午抵達哈爾濱。他感謝黑龍江省副省長余建、中央港澳辦一局、黑龍江省港澳辦、香港駐北京辦事處、香港駐遼寧聯絡處代表在機場迎接。
他計劃此行了解哈爾濱的旅遊業發展，包括「冰城」成功打造為「全國最佳旅遊目的地」的經驗。他表示，重視香港旅遊業發展，已經成立由政務司副司長領導的「發展旅遊熱點工作組」，發掘和建設新的地區旅遊熱點。從「東方之珠」到「北國冰城」，他期望此行能為香港旅遊業發展帶來更多創新思維和靈感。
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