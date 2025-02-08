夏寶龍訪橫琴粵澳深度合作區調研　察粵澳合作推進中醫藥發展情況

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍周五及周六（7日及8日）在橫琴粵澳深度合作區進行調研。廣東省省長、深合區管委會主任王偉中，中央港澳工作辦公室副主任、中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭新聰，澳門行政法務司司長、深合區管委會常務副主任張永春等有參加相關調研和座談會。

夏寶龍先在天沐琴台聽取深合區執委會負責人介紹規劃建設及產業發展，之後考察粵澳合作中醫藥科技產業園，瞭解粵澳合作推進中醫藥、大健康產業發展情況。調研期間，夏寶龍周六上午在橫琴主持召開座談會，聽取澳門經濟財政司司長戴建業介紹澳門政府2025年經濟工作安排，並就澳門加快經濟適度多元發展、推進橫琴粵澳深度合作區建設、更好融入大灣區進行交流。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右二）在天沐琴台聽取橫琴規劃建設及產業發展情況。

周五下午，夏寶龍先在天沐琴台聽取合作區執委會負責人介紹合作區規劃建設及產業發展情況，接著考察粵澳合作中醫藥科技產業園，了解粵澳合作推進中醫藥、大健康產業發展情況。

之後，夏寶龍到中醫藥廣東省實驗室，了解粵澳合作推進中醫藥產學研一體化、中醫藥產業化發展情況，並走訪真健康(廣東橫琴)醫療科技有限公司，了解企業創新產品研發和市場推廣情況。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（中）考察粵澳合作中醫藥科技產業園。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右二）考察中醫藥廣東省實驗室。

至周六上午，夏寶龍先到橫琴跨境電商及直播基地(華發)創新產業園,了解產業園帶動澳門數字電商產業發展和服務澳門青年就業創業情況，之後到創新方走訪圓通等公司，了解橫琴產業集聚情況。

調研期間，夏寶龍今日上午在橫琴主持召開座談會，聽取澳門財政司司長戴建業介紹2025年經濟工作安排，並就澳門加快經濟適度多元發展、推進橫琴粵澳深度合作區建設、更好融入大灣區進行交流。