夏寶龍解讀習近平澳門講話　姚志勝：解除香港「內地化」之憂

國家主席習近平上月訪問澳門並發表講話，港澳辦主任夏寶龍本月再在一個研討會上解讀習近平講話。全國政協常委姚志勝今日（14日）在報章撰文指，夏寶龍的解讀解除了香港「內地化」的憂慮，為香港在國家高水平對外開放大格局中，展示更廣闊空間。姚志勝表示，香港應推動大灣區規則機制的國際化銜接，提升大灣區市場國際化的一體化水準，將大灣區打造成為外資進入中國大市場的大平台。



港澳辦主任夏寶龍日前在北京出席全國港澳研究會習近平澳門講話專題研討會。（資料圖片）

一國兩制為全球治理提供了中國智慧

姚志勝指，夏寶龍的解讀用了約五分之二篇幅，闡釋習近平關於「一國兩制是好制度」的論述。習近平提出一國兩制蘊含和平、包容、開放、共享價值理念，姚志勝認為是為推動全球治理提供了中國智慧和中國方案，弘揚這套理念能夠為香港的發展開拓新空間、注入新活力，強調香港致力於一國兩制實踐成功的重大意義和歷史重任。

姚志勝（中國和平統一促進會圖片）

國家安全得到有效保障 要全力發展經濟

姚志勝稱隨着《港區國安法》實施、《基本法》23條完成立法，國家安全已經得到有效保障，但經濟民生問題愈來愈突顯，社會上隨之出現「國安與發展」誰先誰後、誰重誰輕的爭論。

習近平曾在講話中指出，安全是發展的前提，發展是安全的保障，兩者都要堅定不移。姚志勝引述夏寶龍稱，要將「安全」這個頭等大事與「發展」這個第一要務結合，珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，意味香港在國家安全得到有效保障的社會環境下，要全力發展經濟。

習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上發表重要講話（新華社圖片）

夏寶龍解除香港「內地化」的憂慮

姚志勝說，對於推動粵港澳大灣區三地經濟運行的規則銜接、機制對接，到底是向珠三角城市的「內地化」銜接，還是朝香港方向的「國際化」對接，坊間一向有疑問。他認為夏寶龍透過解讀習近平講話，清楚回答了這個問題：發揮一國兩制的制度優勢，對接「國際化」。

姚志勝特別點出夏寶龍對習近平「發揮獨特優勢、強化內聯外通」論述的闡釋，即港澳作為國家高水平對外開放重要橋樑和窗口，與國際接軌，順暢對接國際規則、規制、管理、標準，市場化、法治化、國際化金字招牌享譽世界等。姚志勝認為，夏寶龍的解讀不僅解除了香港所謂「內地化」的憂慮，而且為香港在國家高水平對外開放大格局中，展示了更廣闊空間。

姚志勝表示，香港應推動大灣區規則機制的國際化銜接，提升大灣區市場國際化的一體化水準，將大灣區打造成為外資進入中國大市場的大平台。

姚志勝（盧翊銘攝）

希望李家超不負市民期盼和中央厚望

夏寶龍解讀習近平講話時強調，對澳門的「四點希望」同樣適用於香港，要「落到實處」。姚志勝認為夏寶龍是在彰顯「實幹興港」工作作風，指對方談及落實三中全會和習近平講話精神時都一再強調：一件事一件事地抓，要以紮紮實實的工作，有計劃和有部署地一件件做起來、做成功。

姚志勝指，希望特首李家超繼續光大務實作風、穩步改革，累積成果，再創輝煌，擔當起新時代一國兩制實踐的重要使命，不負市民殷切期盼和中央重託厚望。