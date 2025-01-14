夏寶龍解讀習近平澳門講話 姚志勝：解除香港「內地化」之憂
國家主席習近平上月訪問澳門並發表講話，港澳辦主任夏寶龍本月再在一個研討會上解讀習近平講話。全國政協常委姚志勝今日（14日）在報章撰文指，夏寶龍的解讀解除了香港「內地化」的憂慮，為香港在國家高水平對外開放大格局中，展示更廣闊空間。姚志勝表示，香港應推動大灣區規則機制的國際化銜接，提升大灣區市場國際化的一體化水準，將大灣區打造成為外資進入中國大市場的大平台。
一國兩制為全球治理提供了中國智慧
姚志勝指，夏寶龍的解讀用了約五分之二篇幅，闡釋習近平關於「一國兩制是好制度」的論述。習近平提出一國兩制蘊含和平、包容、開放、共享價值理念，姚志勝認為是為推動全球治理提供了中國智慧和中國方案，弘揚這套理念能夠為香港的發展開拓新空間、注入新活力，強調香港致力於一國兩制實踐成功的重大意義和歷史重任。
國家安全得到有效保障 要全力發展經濟
姚志勝稱隨着《港區國安法》實施、《基本法》23條完成立法，國家安全已經得到有效保障，但經濟民生問題愈來愈突顯，社會上隨之出現「國安與發展」誰先誰後、誰重誰輕的爭論。
習近平曾在講話中指出，安全是發展的前提，發展是安全的保障，兩者都要堅定不移。姚志勝引述夏寶龍稱，要將「安全」這個頭等大事與「發展」這個第一要務結合，珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，意味香港在國家安全得到有效保障的社會環境下，要全力發展經濟。
夏寶龍解除香港「內地化」的憂慮
姚志勝說，對於推動粵港澳大灣區三地經濟運行的規則銜接、機制對接，到底是向珠三角城市的「內地化」銜接，還是朝香港方向的「國際化」對接，坊間一向有疑問。他認為夏寶龍透過解讀習近平講話，清楚回答了這個問題：發揮一國兩制的制度優勢，對接「國際化」。
姚志勝特別點出夏寶龍對習近平「發揮獨特優勢、強化內聯外通」論述的闡釋，即港澳作為國家高水平對外開放重要橋樑和窗口，與國際接軌，順暢對接國際規則、規制、管理、標準，市場化、法治化、國際化金字招牌享譽世界等。姚志勝認為，夏寶龍的解讀不僅解除了香港所謂「內地化」的憂慮，而且為香港在國家高水平對外開放大格局中，展示了更廣闊空間。
姚志勝表示，香港應推動大灣區規則機制的國際化銜接，提升大灣區市場國際化的一體化水準，將大灣區打造成為外資進入中國大市場的大平台。
希望李家超不負市民期盼和中央厚望
夏寶龍解讀習近平講話時強調，對澳門的「四點希望」同樣適用於香港，要「落到實處」。姚志勝認為夏寶龍是在彰顯「實幹興港」工作作風，指對方談及落實三中全會和習近平講話精神時都一再強調：一件事一件事地抓，要以紮紮實實的工作，有計劃和有部署地一件件做起來、做成功。
姚志勝指，希望特首李家超繼續光大務實作風、穩步改革，累積成果，再創輝煌，擔當起新時代一國兩制實踐的重要使命，不負市民殷切期盼和中央重託厚望。