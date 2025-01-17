夏寶龍見澳門行政法務司長　促積極研究出台橫琴粵澳深合區政策

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今早（17日）在北京會見澳門行政法務司司長、橫琴粵澳深度合作區管理委員會常務副主任張永春一行。夏寶龍表示，希望新一屆特區政府在行政長官岑浩輝的帶領下，守正創新，開創澳門發展新局面，並加強內部統籌，積極研究出台促進橫琴粵澳深度合作區發展的政策和法律措施。



國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍(右)今早（17日）在北京會見澳門行政法務司司長、橫琴粵澳深度合作區管理委員會常務副主任張永春一行。（國務院港澳事務辦公室圖片）

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽參加會見。

張永春向夏寶龍匯報，澳門特區政府和社會各界深入學習落實國家主席習近平視察澳門重要講話精神的情況，以及下階段深化公共行政改革和立法統籌、推動深合區發展的主要考慮。

夏寶龍表示，希望新一屆特區政府在行政長官岑浩輝的帶領下，守正創新，把習近平主席重要講話和指示精神學深悟透，開創澳門發展新局面。他要求特區政府加強內部統籌，積極研究出台促進深合區發展的政策和法律措施，與廣東省密切合作，共同推動深合區高質量發展。