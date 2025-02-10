吳傑莊兩會提案打擊跨境電騙　倡開發詐騙電話定位系統

全國兩會下月於北京舉行，全國政協委員、選委界立法會議員吳傑莊表示將有四項提案，涵蓋處理跨境電訊詐騙、跨境私家車過境、數字資產流通機制以及人工智能。針對電騙問題，他建議開發詐騙電話定位系統、完善跨境司法協作等。



電信詐騙。（視覺中國）

跨境電騙猖獗 吳傑莊倡設基金保障受害者

東南亞跨境電騙持續引發關注，吳傑莊倡建立多方協調機制，包括推動企業投入反詐騙資源；完善跨境司法協作，提高追贓率。

他又說，現時出現高科技電騙，有必要利用先進技術反詐騙，例如建立加密系統，開發詐騙電話定位設備。對於洩露個人資料的企業，應設強制賠償制度，加大懲處力度，並設立反詐騙社會基金保障受害者權益。

十四屆全國政協委員吳傑莊提出「便利跨境私家車過境安排」的提案，倡推行「一車多口岸」預約制。（資料圖片／林若勤攝）

倡「一車多口岸」預約制

現時粵港跨境私家車仍需在指定口岸過關，吳傑莊關注一到假日就塞車，通關效率低，建議公布實時交通情況資料，引導駕駛者，並應全面實施兩地合作查驗安排、免下車過關、延長通關時間。他亦建議利用科技加快查驗，如採用虹膜識別技術、改善ETC和人臉識別系統。

設立數字資產外匯基金 為中小企抵押融資

至於「健全數字資產流通機制」的提案，吳傑莊指為了解決中小企融資難、跨境交易效率低等問題，應設立數字資產外匯基金，為中小企提供抵押融資，亦倡建立區塊鏈統一交易與結算平台，推動實體資產代幣化，可以24小時交易。他認為可利用香港獨特的法律制度，為內地中小企的數字資產跨境貿易提供便利，有助人民幣在國際自由流通。

十四屆全國政協委員吳傑莊提議在粵港澳佈局自主AI芯片產業鏈，設立類腦計算專項基金，補貼中小企採購國產芯片。（何夏怡攝）

粵港澳設AI芯片產業鏈

近日DeepSeek的推出，令中國人工智能領域深受關注。吳傑莊認為證明國家的人工智能發展有前途，香港要利用外聯內通的優勢參與。他提議粵港澳設立AI芯片產業鏈，及相關的專項基金，補貼中小企採購國產芯片。