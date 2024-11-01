訪沙特利雅得見證科企拓展市場　吳傑莊倡港企兩步跳躍式發展

立法會議員吳傑莊到訪沙特阿拉伯利雅得，參與「未來投資倡議大會」。他表示，目前有7家香港科學園初創公司跟中東企業或機構簽署備忘錄，並成功落戶，建議港企先在本港建立聲譽，再進軍海外，實現跳躍式發展。



吳傑莊到沙阿拉伯利雅得出席未來投資倡議議大會。（吳傑莊提供）

認為香港建築科技及電競業有發展空間

吳傑莊完結利雅得行程後分享經驗，指香港建築科技和電競產業，在沙特阿拉伯發展具有獨特優勢。他分析指，沙特近半人口在30歲以下，對住房需求殷切，香港的建築經驗可以提供支持。至於電競產業，他指當地年輕人對此興趣濃厚，而電競在香港近年發展相當迅速，具備輻射中東市場的潛力。

對於港企如何在當地發展，吳傑莊建議先在本地建立聲譽，再進軍海外，以實現跳躍式發展。他以「聯想」為例，指該公司通過與當地建立互信，獲得了20億美元戰略投資，可以中東地區有豐富機會得探索。

吳傑莊到沙阿拉伯利雅得出席當地政府部門與香港初創公司的分享會。（吳傑莊提供）

關於Web 3發展的吳傑莊亦指出，香港正積極推動發展「穩定幣」，指這種與法定貨幣掛鈎的數字資產，為跨境交易提供理想工具，而隨着中東和香港經留往來日益頻繁，兩地在金融監管、「穩定幣」應用、跨境支付系統和央行數碼貨幣交易等，合作潛力巨大。而且沙特阿拉伯只有12家銀行，貸款需求遠超供應，為香港金融提供進一步拓展空間。

直航來回航班均爆滿 反映需求強勁

吳傑莊此行乘坐香港至利雅得的直航航班，他說所坐的往返航班均已客滿，可見需求強勁，考慮到廣州和深圳已有直飛利雅得的同時段航班，他建議調整香港的航線安排，以便利更多中東旅客來港。