訪沙特利雅得見證科企拓展市場 吳傑莊倡港企兩步跳躍式發展
撰文：鄭寶生
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立法會議員吳傑莊到訪沙特阿拉伯利雅得，參與「未來投資倡議大會」。他表示，目前有7家香港科學園初創公司跟中東企業或機構簽署備忘錄，並成功落戶，建議港企先在本港建立聲譽，再進軍海外，實現跳躍式發展。
認為香港建築科技及電競業有發展空間
吳傑莊完結利雅得行程後分享經驗，指香港建築科技和電競產業，在沙特阿拉伯發展具有獨特優勢。他分析指，沙特近半人口在30歲以下，對住房需求殷切，香港的建築經驗可以提供支持。至於電競產業，他指當地年輕人對此興趣濃厚，而電競在香港近年發展相當迅速，具備輻射中東市場的潛力。
對於港企如何在當地發展，吳傑莊建議先在本地建立聲譽，再進軍海外，以實現跳躍式發展。他以「聯想」為例，指該公司通過與當地建立互信，獲得了20億美元戰略投資，可以中東地區有豐富機會得探索。
關於Web 3發展的吳傑莊亦指出，香港正積極推動發展「穩定幣」，指這種與法定貨幣掛鈎的數字資產，為跨境交易提供理想工具，而隨着中東和香港經留往來日益頻繁，兩地在金融監管、「穩定幣」應用、跨境支付系統和央行數碼貨幣交易等，合作潛力巨大。而且沙特阿拉伯只有12家銀行，貸款需求遠超供應，為香港金融提供進一步拓展空間。
直航來回航班均爆滿 反映需求強勁
吳傑莊此行乘坐香港至利雅得的直航航班，他說所坐的往返航班均已客滿，可見需求強勁，考慮到廣州和深圳已有直飛利雅得的同時段航班，他建議調整香港的航線安排，以便利更多中東旅客來港。
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