夏寶龍南下｜劉兆佳：關心香港財赤　開源節流措施要公平不損穩定

本港新一份《財政預算案》本月26日公布，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前南下，並聽取財政司司長陳茂波介紹政府2025年經濟發展的方向和工作重點。全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，夏此行既為跟進國家主席習近平有關橫琴等地發展的指示，同時也關心港府如何處理財赤，確保開源節流措施公平公正，不損本港穩定。



夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

夏寶龍繼日前到橫琴及會見澳門官員後，再轉到深圳河套深港科技創新合作區香港園區和深圳前海深港現代服務業合作區調研，並在署理行政長官陳國基及財政司司長陳茂波陪同下，實地視察了河套香港園區，分別聽取發展局局長甯漢豪及創新科技及工業局局長孫東，介紹北部都會區規劃發展等。

夏寶龍又主持座談會上，聽取陳茂波介紹政府2025年經濟發展的方向和工作重點，並與兩位司長和七位局長就香港在新形勢下進一步識變應變求變、加快改革促興和進一步加强粵港合作、更好融入大灣區進行深入交流。夏寶龍在座談會上肯定在行政長官領導下政府的工作，希望政府繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新，並期望粵港澳大灣區更多互惠合作、聯動發展。

陳國基（右二）日前陪同夏寶龍（左二）到河套區，創新科技及工業局局長孫東（左一）也有參與（港澳辦網頁）

全國港澳研究會顧問劉兆佳相信，夏寶龍此行應是跟進國家主席習近平就橫琴、前海、南少和河套區發展的指示，了解情況，督促港澳兩地政府認真落實發展計劃。他指，這幾個發展項目都關係到港澳經濟發展和產業升級，也關係到國家的改革開放、新質生產力的推進和企業走出去。

劉兆佳（盧翊銘攝）

至於為何選擇港澳兩位特首均缺席、正身在哈爾濱出席亞冬運活動時南下，劉兆佳估計夏寶龍此行主要是了解具體情況。而港府共有兩名司長和七名局長出席，主要負責經濟金融、北都發展、創新科技的問責官，劉則估計夏要了解包括北部都會區融資安排和香港的整體財政狀況。

特區政府下年度預算案將於本月廿六日公布，劉兆佳相信，夏寶龍關心香港政府如何處理好財政赤字的問題，確保開源節流措施公正公平，不會損害香港穩定。但他認為，夏寶龍未必會就預算案內容提出具體直接指示。