夏寶龍南下見陳茂波及司局長 座談4小時 籲敢於破局不斷創新

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日（9日）南下深圳，與特區政府大半個領導班子進行了4小時的座談會，聽取財政司司長陳茂波介紹政府2025年經濟發展的方向和工作重點，並與兩位司長和七位局長進行「深入交流」。在政府面對千億財赤的困境下，夏寶龍在預案發表前適時南下、和特區班子「深入交流」，內容倍惹人關注。據政府新聞處發稿，夏寶龍要求特區政府要繼續「勇於改革、敢於破局、不斷創新」。



夏寶龍並在並在署理行政長官陳國基及財政司司長陳茂波陪同下，實地視察了河套香港園區，分別聽取發展局局長甯漢豪及創新科技及工業局局長孫東，介紹北部都會區規劃發展。夏寶龍期望粵港澳大灣區更多互惠合作、聯動發展。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日（9日）參觀河套深港科技創新合作區展示交流中心。（中聯辦）

夏寶龍聽取甯漢豪及孫東介紹北部都會區規劃和發展

夏寶龍昨日早上在陳國基及陳茂波陪同下，實地視察了河套香港園區，並分別聽取了甯漢豪及孫東介紹北部都會區的整體規劃和發展概況，以及河套香港園區的最新建設進度和下一步的重點工作部署。

座談會見2司長7局長 交流香港進一步識變應變求變

他其後調研深圳前海深港現代服務業合作區，並召開座談會，聽取陳茂波介紹特區政府2025年經濟發展的方向和工作重點。座談會持續近4個小時，就香港在新形勢下進一步識變應變求變、加快改革促興和進一步加强粵港合作、更好融入大灣區進行深入交流。

政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、甯漢豪、孫東、運輸及物流局局長陳美寶、署理文化體育及旅遊局局長劉震亦一同參與座談會。

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夏寶龍肯定行政長官領導 促繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新

夏寶龍在座談會上肯定在行政長官領導下特區政府的工作，希望特區政府深入貫徹落實習近平視察澳門重要講話和中共二十屆三中全會精神，繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新，並期望粵港澳大灣區更多互惠合作、聯動發展。

廣東省省長、廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組常務副組長王偉中；中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任周霽；中央港澳辦副主任、中聯辦主任鄭雁雄；中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任農融；中聯辦副主任祁斌等參與有關調研和座談會。

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陳茂波：積極推動本港經濟提速發展 強化金融、貿易、航運等

陳茂波表示，政府團隊在行政長官的帶領下，會堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，銳意改革、敢於創新，並主動融入國家發展大局、積極對接國家發展戰略。他在外圍環境紛繁複雜下，香港會統籌兼顧好發展與安全，做好維護金融和經濟安全工作的同時，積極推動本港經濟提速發展；在國家進一步全面深化改革、推動高質量發展、推進高水平對外開放之際，香港會發揮好「內聯外通」的獨特優勢和功能、高度國際化的特點，強化金融、貿易、航運等傳統優勢產業，並開拓新領域。

陳茂波說，與此同時政府大力培育新質生產力和新經濟增長點，持續加強對創科的系統性投入，並用好河套和前海等平台，與大灣區兄弟城市加強協作，讓彼此的相對優勢都能得到更充分發揮，經濟得到更好發展。

廣東省省長、廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組常務副組長王偉中，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽，中央港澳辦副主任、中聯辦主任鄭雁雄，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副主任農融，中央政府駐香港聯絡辦公室副主任祁斌等參加有關研究活動及座談會。