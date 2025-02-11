亞冬運｜羅淑佩鼓勵香港運動員：深信港隊有天能登上冬奧舞台

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩今日（11日）結束6天5夜的哈爾濱2025亞洲冬季運動會之行，在下午回到香港。她說「仍惦念着比賽中的中國香港代表隊」，又指早前被對手毆打的男子冰球隊「以球技，專業和克制的高度體育精神赢得球迷的尊重和讚賞」，最後更表示「深信中國香港隊有天能登上冬季奧運會舞台並不是夢」。



冰壼男隊周三再贏一場有機會打入準決賽

羅淑佩在社交媒體發文指，由於香港是「無雪之城」，所以即使今次代表團超過100人、屬歷來最多，「大家都說我們這次旨在努力參與和吸收大賽經驗。」

她大讚港隊表現好，更點名稱讚港隊運動員，例如在短道速滑造出個人紀錄，而選手們也取得比預期好的排名，選手在冰壼男女混合賽取得整體第5名，冰壼男隊更戰勝強敵日本，「明天（12日，星期三）再贏一場便有機會打入準決賽！」

羅淑佩：看男子冰球隊比賽叫破喉嚨、熱血沸騰

冰球方面，她讚女子隊「拚勁可嘉」，男子隊則「以球技，專業和克制的高度體育精神赢得球迷的尊重和讚賞」。她指男子冰球隊以5:1大勝土庫曼後，昨晚力戰吉爾吉斯坦至5:5，最後在加時3分鐘後失守，在突然死亡賽制下僅敗，「我和在座的港協暨奧委會朋友、冰球女隊球員都叫破喉嚨，熱血沸騰，全場內地球迷也不斷為港隊吶喊助威，令我非常激動！」她不忘感謝一眾職球員帶來精彩比賽。

她最後更寄語衆人繼續努力，「深信中國香港隊有天能登上冬季奧運會舞台並不是夢。」

無播男子冰球隊對壘土庫曼隊 港台：大會未有提供播映訊號

香港男子冰球隊早前在比賽場上被土庫曼冰球隊球員毆打，作爲香港轉播亞冬運官方機構的香港電台卻沒有相關片段。港台今日回覆傳媒查詢時指，港台購入亞冬運在香港的播映權，轉播亞冬運的開幕式、閉幕式，以及部分賽事；由於大會未有提供播映訊號，港台沒有直播該場比賽，亦沒有接收到該場賽事及賽後港隊球員被襲擊的片段。港台有關的新聞報道片段來自網上。