冰球員被毆前傳｜賽事火藥味濃　土庫曼粗暴犯規16次　港隊13次

正在哈爾濱舉行的第九屆亞洲冬季運動會，港隊昨（9日）於男子冰球小組賽C組「八強晉級生死戰」中，以5比1贏土庫曼隊。賽後握手時，港隊球員被對方襲擊，3人受傷。土庫曼隊有球員即場被罰，國際冰球總會今日（10日）再裁定4名球員罰停賽，不能參與餘下亞冬運。



比賽期間火藥味濃，雙方各有粗暴行為、肘擊等。土庫曼犯規16次，港隊13次，多名球員被罰離場2分鐘。賽後向港將揮拳的土庫曼球員，冰球場上更四度犯規，共被罰離場8分鐘。



2025年2月9日，在哈爾濱冰球館進行的亞冬會男子冰球C組賽事，中國香港隊與土庫曼隊在比賽結束後爆發激烈衝突。（央視影片截圖）

土庫曼犯規16次 港隊13次

亞冬運男子冰球項目共有14支球隊，A組6支球隊自動晉級八強；B組及C組各四支球隊，每組首名晉級八強。同屬C組的港隊及土庫曼，早前均在首兩戰擊敗澳門及印度。因此，昨日（9日）比賽是雙方爭取出線八強的「生死對決」。港隊首節領先3比1，第二節再攻入兩球，以5比1擊敗土庫曼。

冰球賽向來有不少身體碰撞，翻查直播片段，60分鐘的比賽充滿「火藥味」，雙方均有球員因犯規被判罰離場2分鐘。其中，土庫曼球員犯規次數達16次，合共被罰離場共30分鐘，涉及粗暴行為（Roughing）、肘擊（Elbowing）及用球桿攻擊人（Slashing）等。

港隊犯規13次，被罰離場26分鐘，主要涉及粗暴行為（Roughing）、橫桿推阻（Cross-Checking）。

港隊冰球代表隊以5比1，成功晉身八強。（影片截圖）

開場不久，雙方已有碰撞。圖為港隊成員撞跌土庫曼球員。（央視片段截圖）

土庫曼至少兩度斷球棍 未有人被罰

開場不久，雙方已有碰撞，曾經有港隊成員撞跌土庫球員。至上半場臨近完結時，有港隊球員把冰球射向龍門，有土庫曼球員伸出球棍攔截。雙方球棍碰擊，土庫曼球員球棍斷裂。到下半場，土庫曼再有球員球棍折斷。未有球員因此被判罰。

開賽不久，有港隊球員把冰球射向龍門，有土庫曼球員伸出球棍攔截，其後球棍斷裂。（央視影片截圖）

到下半場，土庫曼再有球員球棍折斷。（央視影片截圖）

土庫曼10號球員疑撞16號港將 賽後再出拳

土庫曼10號球員 Arslan Geldimyradov 在整場賽事中，一共4次犯規被罰離場8分鐘。他在賽事期間疑似撞向16號港隊球員任遊，賽後握手環節他亦有向任遊出拳，連頭盔也打致飛脫。

土庫曼10號球員，在賽事期間，已疑似故意衝撞16號任遊港隊成員。（央視截圖）

賽後握手環節，土庫曼10號球員向港隊16號球員任遊揮拳，頭盔飛脫。（央視截圖）

亦有一次，土庫曼10號球員阻止港隊球員傳球無果後，未有收慢，疑似加速並持球杆撞向對方。球證裁定他因橫桿推阻，罰離場兩分鐘。

+ 4

土庫曼兩球員疑夾擊 一人因肘擊被罰離場

土庫曼17號球員Begench Dovletmyradov 及22號Erkin Kakabayev 亦曾有一次犯規。當時22號球員與港隊91號球員岑力恒爭持時，雙方有碰撞、靠近牆壁，土庫曼17號球員之後向前撞。

17號球員因肘擊（Elbowing）罰離場兩分鐘，他其後持冰球棍擊打玻璃。

+ 1

土庫曼17號球員被罰離場後，以冰球棍擊打玻璃。（央視影片截圖）

土庫曼3將行為不當 場上多次肘擊、球桿攻擊

在亞冬運大會網站上，土庫曼10號、17號及22號球員被判「Game Misconduct」（行為不當）。該三名球員在賽事期間，因粗暴行為（Roughing）、肘擊（elbowing）以及用球桿攻擊人（Slashing）等，多次被處罰離場兩分鐘。

▼逐格睇 2月9日香港冰球代表隊與土庫曼隊衝突▼

