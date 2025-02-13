兩議員續隔空辯論一夫一妻制　葉劉請教DeepSeek咁答｜政壇諸事町

立法會昨日（12日）辯論「守護本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度」議員議案，新民黨主席葉劉淑儀發言時直言「很難支持，覺得議案有問題」，強調「一夫一妻」並非中國傳統婚姻價值，是新中國成立後頒布新《婚姻法》才確立一夫一妻制。



葉劉今日（13日）更「請教」最近流行的人工智能軟件DeepSeek，問「一夫一妻制，是中國傳統婚姻制度嗎？」



葉劉淑儀就中國傳統婚姻制度，向DeepSeek提問。（葉劉淑儀Facebook）

DeepSeek：一夫一妻制20世紀初隨西方思想及法律引入中國

根據DeepSeek的回應，指一夫一妻制並非中國傳統婚姻制度的主流形式，指中國古代一夫一妻多妾制更為常見，該制度在封建社會被廣泛接受，受到法律及禮制的保護。

一夫一妻制作為現代婚姻制度的核心原則，是20世紀初隨西方思想及法律引入，逐漸在中國確立，1949年中華人民共和國成立，一夫一妻制被正式寫入法律。

何君堯提出守護一夫一妻制議員議案（廖雁雄攝）

何君堯又請教AI 指一夫一妻制是中國傳統婚姻制度的重要組成部分

昨日提出議案的選委界立法會議員何君堯疑似隔空回應，稱昨日葉劉淑儀表示不能支持他的議案，因為制度非中國傳統。就此，何君堯亦請教AI，AI表示一夫一妻制是中國傳統婚姻的基本原則，自先秦時期起，一夫一妻制逐漸成為中國傳統禮制與法律上的正統婚姻。

周禮有記載，一男一女合起來為夫婦。古代男子可以有妾有婢，但法定妻子是一個。中國封建社會存在一妻多妻制度，但絕大多數平民遵循一夫一妻制。中華人民共和國婚姻法明文規定中國實行一夫一妻制，可以說一夫一妻制是中國傳統婚姻制度的重要組成部分。