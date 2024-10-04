同性伴侶房屋政策平權　房委會稱需鼓勵生育　辯方反駁屬刻版印象

房委會的居屋和公屋政策對同性配偶有不同待遇，被指違憲。房委會在高等法院和上訴庭均被裁定敗訴後，提出終極上訴，案件今（4日）在終審法院審理。房委會陳詞時強調，政策支持傳統家庭，亦配合政府人口政策，鼓勵生育，強調同性家庭若生育，花費昂貴，亦較複雜，異性伴侶有生育的機會，較同性伴侶大，辯方卻反駁指，同性家庭亦可透過領養，或人工受孕而育有下一代，認為房委會說法是不恰當的刻板印象。法官押後裁決。



兩案分別挑戰居屋及公屋政策

就居屋政策案，申請人為李亦豪(代表其已去逝的同性配偶吳翰林)。李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入吳的居屋單位成為住戶，亦不能於未補地價情況下，獲吳轉讓業權。至於公屋政策案的申請人為 Nick Infinger，他與丈夫於加拿大結婚，二人均為香港永久居民，隨後以「一般家庭」身份申請公屋被拒。

控辯雙方均聘用英國御用大律師代表陳詞。(詳看下圖)

申請人李亦豪接替其已逝的前夫吳翰林繼續訴訟。(朱棨新攝)

代表房委會的英國御用大律師Monica Carss-Frisk 。(朱棨新攝)

代表李亦豪等申請人的英國御用大律師Timothy Otty(左三)。(朱棨新攝)

房委會指公共房屋是珍貴資源

上訴方房委會陳詞時先強調，本案涉及珍貴的資源，而且是「零和」，若有人取得公屋或居屋單位，自然會有人無法取得該單位。

支持傳統家庭及配合人口政策

代表房委會的律師指，房委會的政策支持傳統家庭，包括優先向未婚的異性伴侶提供公屋或居屋單位。同時，政策需配合政府的人口政策，鼓勵生育。同性伴侶若生育，會較為昂貴和困難，因此異性伴侶生育的機會，較同性伴侶大。同時，法官亦應考慮申請公屋和居屋的市民，是低中收入人士。

官質疑有異性伴侶亦無意生育

法官張舉能質疑有異性伴侶無意生育；法官霍兆剛亦問到，若同性伴侶為兩名女同性伴侶，是否其生育機會較異性伴侶高，房委會律師回應指，房委會可以就申請公屋和居屋的資格，劃一界線。

回歸前同性配偶亦不享有房屋福利

房委會續指，《基本法》第36條保障社會福利，延續1997年前市民所享的福利，但1997年前只有異性伴侶可申請公屋和居屋單位，因此政策只容許異性伴侶申請公屋和居屋。在此情況下 ，申請人不可依賴《基本法》第 25 條下的平等權利，挑戰涉案政策。

李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）在英國註冊結婚，2017年11月5日，他們在香港補辦婚宴。（黃寶瑩攝）

吳翰林於2020年逝世後，其同性配偶李亦豪（Henry）繼續為吳完成兩宗涉及同性伴侶在房屋政策，及遺產繼承平權的司法覆核。（勞顯亮攝）

辯方反駁同性家庭亦可育有下一代

代表李的律師陳詞時指，同性伴侶亦可組織家庭，及透過人工受孕或領養，育有下一代，若以生育能力作為界線，是不恰當的刻板印象，亦無相關政策排除不能生育的伴侶。

異性家庭只是被影響輸候時間

律師續指，《基本法》第36條保障異性伴侶有申請公屋或居屋的權利，但沒有保證他們在某個時間內成功申請。若容許同性伴侶申請，只是影響異性伴侶的輪候時間。

終院法官聽取陳詞後，押後以書面頒布裁定。

案件編號：FACV 2、3/2024