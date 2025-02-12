通過守護一夫一妻制動議　周浩鼎：不守護將來阿媽可能唔係女人

立法會今日（12日）通過由選委界議員何君堯提出，守護一夫一妻、一男一女的婚姻制度的無約束力議員動議。投棄權票的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀稱，曾有「重量級人物」遊說她支持議案，她也向對方坦言自己不是反對一夫一妻制，但認為議案有問題，故難以支持。她稱：「身為女性，最反對婚外性，若果黨員有婚外情，絕不姑息」。民建聯議員周浩鼎則稱有人可能質疑守護一夫一妻制「即阿媽係女人」，但強調現今情況下若不守護：「將來阿媽可能唔係女人。」



議案要記名表決，選委界36人出席、7人棄權；功能界別和地方直選44人出席，3人棄權，議案獲得通過。十名棄權議員包括實政圓桌田北辰、A4聯盟林素蔚、江玉歡、林筱魯、陳紹雄，及新民黨議員包括身兼黨主席的葉劉淑儀、黎楝國、容海恩、何敬康和陳家珮。



政制及內地事務局局長曾國衞強調，政府堅決維護一夫一妻、一男一女的婚姻制度，明白部分議員擔心近年不同司法覆核個案判決可能對婚姻制度及相關政策帶來衝擊，但政府施政時，不會任意更改現行與婚姻有關的各項政策。



何君堯提出守護一夫一妻制議員議案（廖雁雄攝）

何君堯提出的議案為促請特區政府擁護《憲法》和《基本法》，堅決守護本港「一夫一妻、一男一女」的婚姻制度，弘揚中華民族優秀傳統文化，防範和抵制不良文化的影響。

何君堯：同志平權案勝訴 會侵蝕「一夫一妻」婚姻制度

何君堯指，近年來多宗同性平權案，由終審法院判定同性伴侶勝訴，認為會衝擊和侵蝕中國婚姻家庭的傳統價值觀，進而衝擊現時的「一夫一妻、一男一女」的婚姻制度。他指，意識形態關乎國家政治安全，「歷史證明顛覆政權，先從意識形體入手」。

他認為，有必要時，立法會應取締有關判決，呼籲當局保護「一夫一妻、一男一女」的婚姻制度，「弘揚中華民族優秀傳統文化，防範和抵制不良文化的影響。」

葉劉淑儀強調她最反對婚外情（廖雁雄攝）

葉劉：如果黨員有婚外情 絕不姑息

葉劉淑儀表示，昨晚有「重量級人物」遊說她支持何君堯的議案，但她坦言「很難支持，覺得議案有問題」。她強調「一夫一妻」並非中國傳統婚姻價值，是新中國成立後頒布的新婚姻條例。「一夫一妻多妾先係（中國傳統文化），而香港也是1971年的婚姻制度改革條例，先廢除妾室。」

「好多人不只一位正式太太，但是否意味著要抵制、排擠這些人？好多嘢唔係非黑即白。」但她坦言作為女性，她最反對婚外情：「如果新民黨黨員有婚外情，絕不姑息！」

她續指，近年的多宗同性平權案，法庭已有清晰裁決，終審庭亦表明，鑑於不應歧視性質一樣的關係，政府應提出一個框架，讓這些和異性關係一樣的、即排除第三者的同性伴侶，享受與異性伴侶同樣的權益。她指，香港是法治社會，理應給予他們尊重。

葉劉太爺、爺爺和父親皆非一夫一妻

議案獲通過後，被問及誰遊說她的「重量級人物」，葉劉淑儀表示不能透露，只稱有坦白向對方表明不能支持議案，稱終審法院確立同性婚姻違反《基本法》37條，她只是要求政府要有替代機制，沒有反對一男一女婚姻。投下棄權票是不想讓人誤會她反對一男一女婚姻。

她表示，有同事指傳統是一夫N妻多妾，是新中國成立後解放婦女，確立一夫一妻，「我太爺三個太太、我阿爺兩個、我阿爸都兩個」。

周浩鼎強調須守護一夫一妻制，否則未來「阿媽可能唔係女人」（廖雁雄攝）

支持議案的議員，發言多從維護一夫一妻制出發。選委界議員陳曼琪指，中華民族歷來重視家庭，家庭穩定是社會穩定團結的重要元素，應該堅決守護。她指，明確的家庭結構，可為子女建立正確的道德準則，培養正確的家庭觀念，為社會注入正能量。

周浩鼎：若不守護一夫一妻制 將來可能阿媽可能唔係女人

民建聯議員周浩鼎表示，該黨尊重市民有不同的性取向，但推動同性婚姻合法化，有機會動搖社會的家庭價值和倫理。他稱，近年的多宗同志平權案中：「政府兵敗如山倒」，導致社會認為「一夫一妻」婚姻制度不復存在。

他質疑同性婚姻合法化，將衝擊正確的家庭觀念和價值觀，「阿媽係咪女人都講唔清楚」，認為要加強對公眾的家庭觀教育。他強調，可能有人認為守護一夫一妻制「咪即係阿媽係女人」，但他強調如今情況，若不守護：「將來可能阿媽可能唔係女人」。

謝偉銓（黃浩謙攝）

謝偉銓：認同特朗普對一男一女婚姻的堅持

謝偉銓則指新任美國總統特朗普很多外交同國內政策，都為人詬病，但有一點他認同的是對方對傳統一夫一妻、一男一女婚姻制度的堅持，強調屬基本常識和常理，偏偏有人忘卻、混淆，導致美國同部分國家及地區近年出現種種社會敗壞、道德淪忘的亂象。

他強調，尊重成年人的選擇，但前提是不能影響到他人人權自由，及破壞社會約定俗成正確倫理道德觀念。個人和感情生活方面有不同選擇，但不代表其他大多數人、政府，要在政策上支持、鼓勵，以至法律上確立一些大部分市民認為有違道德倫理的行為。他指，尤其教育下一代方面，據報喺美國某些學校，父母不能直稱為父母，要改稱無分性別的「家長」；叫夫婦亦可能不正確，要改口中性的「伴侶」：「對小朋友嘅成長會造成乜嘢影響呢？」

政制及內地事務局局長曾國衞稱政府堅決維護一夫一妻制（廖雁雄攝）

曾國衞：不會任意更改現行與婚姻有關各項政策

政制及內地事務局局長曾國衞強調，明白部分議員會擔心近年不同司法覆核個案的判決可能會對現行婚姻制度及相關政策帶來衝擊，但特區政府在香港婚姻制度上的立場十分明確，是堅決維護本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度。法律層面，香港法例亦明確列明香港婚姻只限於一夫一妻、一男一女的婚姻制度。政府在施政時必定會按照香港法律、社會制度及傳統價值作出慎重考慮，不會隨意、任意更改現行與婚姻有關的各項政策。