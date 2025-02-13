民青局副局長訪大灣區創新創業基地　與當地香港青年創業團隊交流

民政及青年事務局副局長梁宏正近日到訪深圳前海、珠海、江門及中山，與「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」另外兩個牽頭單位的領導，廣東省港澳辦副主任張志華及廣東省人社廳副廳長謝忠保，一同參觀當地的創新創業基地，並與各市政府的人力資源和社會保障局會面，了解各市支持香港青年創新創業的優惠政策和扶持措施。



梁宏正與青年專員陳瑞緯昨日參觀了深圳的前海深港青年夢工場，與香港大學青年科創學院、青年創業團隊和入駐的香港企業機構互相交流。企業機構展示了他們在前海發展的成果，而青年創業團隊就分享了在前海創業的經歷和生活情況。

梁宏正今日則到訪珠海、江門和中山市的創新創業基地，參觀公共服務設施及孵化場地，亦與多間落户的香港青年創業團隊進行交流，了解他們在內地創業的需要，以及如何將香港的特色帶入內地，促進兩地文化及人才交流。

梁宏正指，民青局會繼續與廣東省港澳辦及廣東省人社廳合作，推動聯盟的發展，協助香港青年到大灣區不同城市創業。

「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」在2023年12月成立，凝聚約60個來自粵港兩地不同界別的成員機構，包括創新創業基地，為年輕創業者提供一站式的資訊、宣傳及交流平台。聯盟成立至今，已在粵港兩地籌辦約165個不同類型的活動。