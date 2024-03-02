麥美娟：近60機構參與聯盟　支持青年到大灣區創業

民政及青年事務局局長麥美娟今日（2日）繼續訪問廣州和佛山，了解當地創新創業基地為香港青年提供的創業支援和孵化服務，以及香港青年在大灣區的發展機遇。



麥美娟和青年專員陳瑞緯參觀了兩個「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」的成員基地，即天河區港澳青年之家—Timetable精品聯合辦公空間，和佛山工合空間─粵港澳科技展示交流中心，基地負責人簡介基地設施和對創業青年的支持，而香港青年創業團隊亦分享在大灣區的創業經驗。

麥美娟強調，特區政府非常重視青年發展，致力推動青年創新創業，特別是鼓勵香港創業青年用好大灣區作為切入點，到當地發展業務。成立聯盟是「粵港青年就業創業實習合作專班」的重點工作之一，由民青局、廣東省人民政府港澳事務辦公室及廣東省人力資源和社會保障廳作為牽頭單位，旨在為創業青年提供更到位的支援。

她又說聯盟自去年12月成立後，已獲得接近60個來自香港和大灣區的機構參與，除了創新創業基地外，亦有政府和公營機構、非政府機構和社會團體、專上學院及科研單位、專業團體及創投基金。

麥美娟今日結束訪問廣州和佛山，下午返抵香港。