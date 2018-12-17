【林鄭述職】與領導人談獨立關稅區地位？林鄭：無懼別國上綱上線

正在北京的特首林鄭月娥，下午總結述職行程時，回應早前訪美的專業議政郭榮鏗引述美國政界共識，稱在某些情況下或會撤銷香港獨立關稅區地位。林鄭稱，不明白為何一個外國國會、政府或某些政治人物可以強加條件在香港身上，強調政府在處理每一件事時都是依法辦事，又指獨立關稅區並非優待香港的措施，而是互惠的情況。 《香港01》記者彭毅詩北京報道

林鄭稱，不明白為何一個外國國會、政府或某些政治人物可以強加條件在香港身上，強調政府在處理每一件事時都是依法辦事。（彭毅詩攝）

郭榮鏗早前訪問美國，他撰文闡述觀察到美國政界的共識，稱若香港再發生有市民被剝奪參選權及當選者被褫奪議席、或再有外國記者被逐離香港等五種情況下，《香港政策法》和獨立關稅區地位便有機會被撤銷。

林鄭月娥下午在北京總結述職行程時回應指，不明白為何一個外國國會、政府、政治人物或智庫，可以強加一些條件在香港身上，認為當香港政府處理每件事時都是依法辦事，就不怕別人上綱上線，將某些安排掛鉤。她說，香港獨立關稅區的安排並非只優惠香港，而是互惠的情況，指出現時香港有8000多間海內外的公司，在港設立區域總部或辦事處，亦有20多萬億海內外投資，加上本港有2000多間上市公司，形容這是一個互惠的環境，認同香港有這個經濟上的優勢，並非是由於符合到某些國家的要求，才爭取得到的待遇。

此外，林鄭月娥被問到有否與領導人討論香港獨立關稅區地位和「港獨」等問題。林鄭表示，原則上不會轉述兩位領導人與她的對話，不過她提到李克強在公開環節提到香港繼續運用國際地位，她強調保持香港作為自由經濟體和獨立關稅區是一貫政策。

林鄭月娥由陳國基陪同下見記者。（彭毅詩攝）

她提到，世界上有國家出現單邊經濟主義，她強調香港崇尚自由經濟，她日後在國際場合更多強調香港支持自由貿易，不過她表示，她亦大概感受到外來環境複雜，經濟有下行風險大，強調香港將嚴陣而待，包括協助中小企日後面對經濟下行的挑戰。

拒回應23條問題

林鄭月娥亦有被問到述職時有沒有談及23條立法和國家安全問題，她以述職內容需要保密為由拒絕回應。但她說，今天問她23條立法的問題，她的立場仍是與《施政報告》一致。

至於政界有傳當局擬撤換政務司司長張建宗，林鄭稱「真喺傳，無嘢發生緊，希望大家唔好有太多揣測」。

林鄭月娥今日分別向國家主席習近平和國務院總理李克強述職，匯報香港過去一年發展情况。她下午總結行程時，稱對國家主席習近平的講話感到鼓舞，而習主席提到的「四點希望」與她過去一年的工作一致，未來亦會朝這方面努力，又希望特區政府會更積極參與來年三件大事，包括四月舉行的第二屆一帶一路國際合作高峰論壇、中國國際進口博覽會，以及明年慶祝建國70周年的一連串活動。