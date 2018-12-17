【港人菲製毒案】被問有否向習近平反映？林鄭：唔使吓吓同主席講

4名香港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，日前被裁定藏毒罪罪成，判終身監禁及罰款500萬比索。特首林鄭月娥今日（17日）下午在北京總結述職行程時，被問到有否向國家主席習近平反映事件，林鄭直言：「呢啲個案唔使吓吓同主席講」，她強調一如以往竭盡所能，維護港人在外地權益。她強調，若4名港人決定上訴，香港政府會將菲律賓政府交涉，確保四人得到合理審訊和監禁時受到人道對待。 協助4名港人的民主黨立法會議員涂謹申早前表示，一直希望和林鄭月娥會面，但林鄭不願見面。林鄭月娥主動澄清有關講法，她指涂所講的「不是事實全部」，她指涂謹申年初向特首辦寫信，特首辦每年收到很多信件，「我有每個（信件）睇，但好難行政長官每個跟進」。她稱，當時已把個案交予保安局跟進，局方其後安排職員與涂謹申聯絡，強調她並非不願與家屬見面。 《香港01》記者彭毅詩北京報道

林鄭月娥主動澄清，她指涂謹申的說法「不是事實全部」。（彭毅詩攝）

林鄭：若港人在外犯錯，不能盲目支援

林鄭月娥在記者會上被追問，有否向國家主席習近平反映4名港人在菲律賓捲入製毒案事件，林鄭表示，不能透露與習近平「講咗邊句，無講邊句」，又直言：「呢啲個案唔使吓吓同主席講」。

不過林鄭月娥強調，若港人在外地遇上困難，政府一如以往會嚴肅跟進，強調重視港人在外地權益。她指出，過去一直透過中國駐馬尼拉大使館向4名涉案港人提供協助，包括安排探視服務，亦有出席審訊。她又提到，外交部長王毅早前已表明，中國非常重視國民在海外的情況。

她強調，若4名港人決定上訴，香港政府將向菲律賓政府提出交涉，確保4人得到合理審訊和監禁時受到人道對待。不過林鄭強調，港人離港後需尊重別國法律，若港人在外犯錯，不能盲目支援和推翻判決。

協助4名港人的涂謹申早前表示，一直希望和林鄭月娥會面，但對方不願意見面。林鄭月娥主動澄清，她指涂的說法「不是事實全部」，她指涂謹申年初向特首辦寫信，特首辦每年收到很多信件，「我有每個睇，但好難行政長官每個跟進」，因此當時交予保安局跟進，局方其後安排職員與涂謹申聯絡，強調並非不願與家屬見面。

她表示，今早家屬和涂已獲安排與入境處助理處長會面，家屬已向處方表達訴求，她與保安局局長李家超將研究有關訴求，看看能否積極再作回應。