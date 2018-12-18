【UGL案】鄭若驊下周四結束休假　無回應是否出席立法會交代

律政司早前以證據不足為由，決定不起訴涉UGL事件的前特首梁振英。「長洲覆核王」郭卓堅隨後入稟高院提出司法覆核，要求法庭推翻決定；立法會司法及法律事務委員會明天則會討論，是否邀請律政司司長鄭若驊出席會議，詳細解釋不提起訴的理據。 律政司今晚回覆《香港01》查詢，指律政司長正在休假，12月27日結束休假上班，又指由於有人已就該案件不作檢控的相關決定，向法院提出司法覆核許可申請，律政司現不宜再作評論，以免影響司法程序。

律政司稱鄭若驊正在休假，12月27日才結束休假上班。(資料圖片/盧翊銘攝)

律政司上周三傍晚發聲明，稱律政司沒有足夠證據，對前行政長官梁振英UGL案提出檢控，惟外界質疑律政司就相關決定的解釋不充份，而且未有接照慣例，徵求獨立法律意見，要求鄭若驊到立法會作進一步解釋。

然而，一星期過去，鄭若驊仍未有公開解釋。律政司今晚回覆傳媒查詢，僅稱律政司司長正在休假，12月27日結束休假上班，未有提及鄭是何時開始休假，亦未有回應她是否會出席立法會交代。

立法會法律事務委員會明天會討論，是否邀請律政司司長鄭若驊出席會議。委員之一的民主黨許智峯表示，若最終委員會否決要求，會考慮提出以特權法傳召鄭若驊。