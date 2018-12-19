王英偉退下火線　總商會前主席彭耀佳獲委任薪常會主席

政府今（19日）宣布特首已委任新一屆公務員薪俸及服務條件常務委員會（薪常會）和紀律人員薪俸及服務條件常務委員會（紀常會）成員，任期由明年1月1日至2020年12月31日，為期兩年。 其中彭耀佳獲委任薪常會主席，他曾任總商會主席，現為怡和控股副行政總裁；而崔康常則獲委任紀常會主席，他曾任恒生管理學院（現恒生大學）創校校長，現轉為榮譽校長。

恒生大學榮譽校長崔康常獲委任為紀常會主席。（資料圖片/張浩維攝）

薪常會由特首委任，負責就公務員非首長級文職職系的架構、薪酬及服務條件提供意見，而現任薪常會主席王英偉任期至今已逾6年，因處理完成兩項薪酬調查檢討，超出慣常任期。

政府今（19日）宣布特首委任彭耀佳為薪常會主席，他曾任總商會主席，現為怡和控股副行政總裁，其妻子楊美珍則任職港鐵商務總監。此外，香港理工大學行政副校長盧麗華和麥肯錫香港區總經理倪以理則為薪常會委員，警務處前處長李明逵亦再度被委任為薪常會委員。

恒生大學榮譽校長崔康常獲委任為紀常會主席

紀常會則負責就紀律人員的薪酬和服務條件事宜向特首提供意見，其中崔康常獲委任為紀常會主席，同時再有3名新委員加入，包括陳浩庭、雷紹麟和黃錦沛，其中黃錦沛同時獲委任為紀常會一般紀律人員小組委員會主席。

而六名現任紀常會委員，包括林凱章、鄭惠貞、張頴嫻、莊偉茵、彭韻僖和蔡永忠則再度獲委任，林凱章和鄭惠貞亦分別再獲委任為紀常會廉政公署人員小組委員會主席及警務人員小組委員會主席。

政府同時向即將退任的王英偉、委員勞建青和黃錦沛，以及紀常會主席高育賢和委員胡文新表達謝意，感謝他們過往作出寶貴貢獻。