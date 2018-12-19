四成港青不願赴大灣區發展　欠人脈不適應文化

香港廣東青年總會聯同明匯智庫，與香港大學及廣東省青年聯合會合作，今（19日）發表第二份大灣區青年發展民調研究報告。 研究發現香港青年對大灣區發展計劃認知度有所提升，聽過有關計劃的比率由去年的44.8%上升至今年55.8%。機構建議港府可以從交通、醫療、住房及教育四方面提供支援政策協助港青到大灣區發展，例如為特定人士提供交通套票優惠或車費回贈。

廣青總執行主席霍啟山指出，隨政府及傳媒近年對大灣區的宣傳和政策陸續出台，香港青年對大灣區發展計劃的認同感上升。（鄭子峰攝）

是次調查主要在香港及廣東省進行，送別以聚焦小組討論及問卷形式訪問兩地香港青年，共收回有效樣本1370份，對象包括809名在港青年及561名廣東省香港青年。

副學士學歷男性 最願赴內地發展

香港受訪者中，認同大灣區整體發展理念的佔比為25.8%；選擇「一般」的有57%；不認同的有11.6%。被問到是否同意大灣區發展規劃會為香港帶來機遇，香港受訪者中有43.5%同意；廣東受訪者認同度則達63.99%。團體認為結果反映具備內地經驗對香港青年對大灣區認同度有正面影響。

至於香港受訪者中，願意到廣東求學或進修的有15.4%；不願意的為50.4%，主要原因是擔心內地文憑或資質證明在港認受性低。另外願意到廣東就業的比率為23.3%；不願意的為42%，原因為缺少內地人脈關係、不適應內地職場環境、不願與家人分開及內地較高的稅率問題。

研究發現，受訪男性、年齡介乎25至29歲之間、最高學歷為副學士的受訪者赴廣東省發展的態度最積極。

建議香港醫院、學校設內地分部

廣青總執行主席霍啟山指出，隨政府及傳媒近年對大灣區的宣傳和政策陸續出台，香港青年對大灣區發展計劃的認同感上升，「香港也是大灣區的一部份，大家參與香港事業也是貢獻給大灣區。」

新鴻基地產執行董事郭基煇擔任香港廣東青年總會常務副主席。（鄭子峰攝）

機構建議港府可以從交通、醫療、住房及教育四方面提供支援政策協助港青到大灣區發展，例如為特定人士提供交通套票優惠或車費回贈；香港醫院在廣東省設立分院，仿效香港醫療學院水平，在大灣區成立培訓中心培訓當地醫療人才；以及鼓勵香港轉校在內地設立分院提供與香港水平相當的教育服務。