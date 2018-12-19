【UGL案】立會下月邀鄭若驊解釋檢控政策　建制：直選議員憂選情

律政司早前決定不起訴涉UGL事件的前特首梁振英，外界質疑律政司未有徵詢獨立法律意見，律政司司長鄭若驊於風頭浪尖時休假，更進一步引起外間揣測。 立法會司法及法律事務委員會今（19日）召開會議，在19人委員會中只佔7席的民主派，原本提出動議不具約束力議員議案，討論是否召開特別會議，要求鄭若驊到立法會解畫。最後由委員會主席梁美芬主動提出，邀請鄭若驊出席下月28日的例會解釋檢控政策，毋須投票。 對於最終未有投票，是否出乎意料。有在席建制派議員指，梁美芬作此決定前，並無與建制派內部商量，自己亦對梁的做法感奇怪，但估計梁及其他直選議員或有包袱，擔心直接否決，會影響地區選情。他又提到，雖然直接否決「無手尾跟」，但現時做法可能給予政府一個下台階，因一個月後事情亦「掉淡」些，而且鄭若驊亦未必親身交代，政府或只派下級官員解畫，即使面對泛民議員詢問，亦影響有限。

民主黨林卓廷會後表示，對於建制派議員的保駕護航感到相當憤怒。（鄭榕笛攝）

鄭若驊多日來未有現身，及後才回覆傳媒查詢，由上周六（15日）起休假至下周四（27日）。立法會司法及法律事務委員會今午舉行會議，泛民議員要求邀請鄭若驊出席會議。據了解，事件引起當局關注，希望議員否決動議，而委員會召開前，特首辦派出特別助理李惠聯絡議員，估計是為了箍票。

會上多名泛民議員要求鄭若驊交代，民主黨林卓廷表示，她違背了律政司多年來的做法，沒有尋求獨立法律意見，令市民認為律政司司長可能存在利益衝突或偏頗的觀感，「這個觀感是會影響到香港市民對法治的信心，而最終不檢控，也會影響市民對香港廉潔的信心」。

民建聯李慧琼表示，不應干擾律政司判斷，立法會不應該利用這個平台企圖干擾，又稱事件已在司法覆核中，律政司亦表示不會在這段時間發表評論，影響案情進展。

委員會主席梁美芬則希望不需要投票，近年太多議員不滿自己關心的個案不被檢控，過去委員會曾經多次處理相關事件，她強調委員會通常只討論檢控政策。

梁美芬表示會嘗試邀請鄭若驊出席下月28日的會議，解釋檢控政策，「如果你識問，都問到一啲原則出嚟」。她認為這個做法比較恰當，因為日前已有市民入稟高院申請司法覆核要求法庭推翻決定，律政司現已不宜再作評論，「你依家就此個案（UGL案）請司長上嚟，她能講什麼？」

林卓廷會後表示，對於建制派議員的保駕護航感到相當憤怒，下一次會議是足足一個多月後的事，討論律政司的檢控政策，「我們沒有辦法，唯有等唯一的機會從律政司來立法會公開交代事件」。

他表示收到可靠消息，鄭若驊作為廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會當然委員，面對委員就UGL事件質詢她為何不尋求獨立法律意見，「她都只是不斷重申那一頁紙聲明」，認為這明顯反映鄭若驊講不出可以說服公眾的法律理據。