【UGL案】政府指特首非要求鄭若驊解釋　郭卓堅：滿意答覆願撤JR

民主派議員要求律政司司長鄭若驊到立法會詳細解釋不檢控梁振英UGL事件的理據，特首林鄭月娥早前稱相信鄭願意回應，惟鄭若驊目前休假，連日來未有露面，外界質疑她是迴避事件。 特首辦主任陳國基接受媒體訪問時，澄清早前林鄭的說話只是「一般性說法」，並非意味希望、同意或是要求律政司去到哪裡作解釋。 此外，郭卓堅日前入稟高院申請司法覆核，要求法庭推翻律政司不檢控前特首梁振英的決定。他今午表示，若鄭若驊能赴立法會給予公眾一個滿意的解釋，他願意「犧牲小我，完成大我」，撤銷覆核以及不再就本案提出覆核。

陳國基（右）說，行政長官的說話只是「一般性的說法」，並非意味行政長官希望、同意或要求律政司司長到哪裡解釋。（資料圖片/盧翊銘攝）

律政司早前以證據不足為由，決定不起訴涉UGL事件的前特首梁振英，民主派認為律政司在聲明中解釋不檢控決定的理據薄弱，亦未有按照慣例未徵詢獨立法律意見，要求鄭若驊到立法會解釋。

林鄭月娥早前回應傳媒提問時，稱如果立法會議員或者社會各界，希望能夠知道更多的理據，「相信律政司司長稍後很願意回應」，強調自己無法代律政司回答有關檢控的問題。然而，事隔多日後，鄭若驊依然未有現身說法。

陳國基接受《有線電視》電話訪問時表示，林鄭說話只是「一般性的說法」，並非意味林鄭希望、同意或要求鄭若驊到哪裡解釋，「而她是否作解釋或者解釋是否足夠，律政司司長已經決定了」。他續指，有些媒體認為，鄭若驊是為了所謂的「避風頭」而放假，事實上，鄭的休假早於一個月前已獲林鄭批准，故並非因為今次的事件而放假。

此外，外界質疑為何鄭若驊休假後沒有署任安排，律政司回覆《香港01》查詢，指律政司司長由上周六（15日）起休假，沒有就此刊憲。與其他司局長休假的情況有所不同，恆常的署任安排並不適用於律政司司長。自2002年7月1日實施政治委任制度以來，當律政司司長因任何原因無法履行她的法定職責時，各律政專員可以按獲授權力履行相關的法定職責。

如某項特定法定職責的權力沒有授權予個別律政專員，根據《律政人員條例》(第87章)第7條，法律政策專員在律政司司長休假或不在香港期間，可以履行該項特定法定職責。在這情況下，律政司會作出相應的刊憲安排。