司法委員會邀鄭若驊解釋檢控政策　郭榮鏗： 建制派轉移視線

立法會司法及法律事務委員會昨日（19日）召開會議，討論是否召開特別會議要求鄭若驊到立法會就UGL案決定解畫。最後由委員會主席梁美芬主動提出，邀請鄭若驊出席下月28日的例會解釋檢控政策，毋須投票。 由於會議討論檢控政策，預料會一併處理其他議員提出的檢控質詢，委員會副主席郭榮鏗出席電台節目時認為這是建制派轉移視線的做法，反問倘若律政司不檢控佔中九子或許智峯搶手機事件，建制派何嘗不會窮追猛打?

立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬主動提出邀請鄭若驊出席下月28日的例會解釋檢控政策。(資料圖片/盧翊銘攝)

郭榮鏗舉例過去由胡仙案到梁錦松偷步買車案，凡涉及重大公眾利益的檢控，立法會一定討論。他指今次事次疑點甚多，既無交代為何律政司未有徵詢獨立法律意見，亦不解釋何以律政司認為梁振英沒有利益衝突便不需在行會申報，「行會申報制度是凡有薪金便要申報，輪不到你去決定。」

對於主席梁美芬提出邀請鄭若驊出席下月28日的例會解釋檢控政策，郭榮鏗認為事件有逼切性，要等多一個月並不理想，但情況是「你搵佢(鄭若驊)都無辦法，唯有給她一個日子，你不能不來了吧?」他說若然鄭若驊在立會上「要耍你不回答，有無司法覆核都一樣。」