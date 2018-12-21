【鄭若驊涉僭建】物業按揭疑雲無交代　律師：檢控門檻高、難舉證

律政司司長鄭若驊甫上任時鬧出僭建風波，刑事檢控專員今日(21日)發聲明，稱由於舉證不足，不會就鄭若驊住所僭建提出檢控，但就會檢控其丈夫潘樂陶。 不過，聲明中卻隻字未提鄭在申請按揭時，涉嫌向銀行隱瞞物業涉及僭建的情況，鄭若驊是否需要為此法律責任？律師黃國桐接受《香港01》查詢時表示，鄭要為此負刑責的機會十分低，亦相信銀行不會主動舉報；又指欺詐罪的舉證門檻高，難以證明。

工黨主席郭永健聯同多名工黨成員，於一月初到灣仔警察總部舉報鄭若驊誤導銀行騙取按揭。(資料圖片／莊恭南攝)

鄭若驊大宅僭建風波的另一爭議點，是她向銀行申請按揭時，有否如實申報物業狀況，遭民主派質疑她觸犯《盜竊條例》中「以欺騙手段取得金錢利益」罪，向銀行作出虛假陳述。工黨早於今年初就事情報警。工黨主席郭永健接受查詢時指，報警至今，警方從未就事件有任何通知。他說，會再聯絡警方，可否再就這方面跟進調查。

律師黃國桐則指，難以循欺詐罪追究鄭若驊，指銀行在承造按揭時，除了留意物業本身的情況外，借貸人的背景及銀行狀況亦是另一考慮點，他相信銀行方面亦不會主動舉報，加上舉證困難及檢控門檻高，認為現階段是個鄭的個人觀感問題多於法律問題。