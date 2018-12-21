【政壇諸事町】林鄭放假享受家庭樂　fb預告聖誕高鐵遊？

下周便到聖誕節，一眾政府官員和議員都趁機放假「充電」，連以工作拼搏、一向「好打得」的特首林鄭月娥亦不例外，會由本月22號到28號離港休假。 特首放聖誕假會去哪兒？林鄭傍晚在facebook專頁發布短片，重提去年舉家前往桂林遊玩，若今年再重遊故地的話，就可以在香港乘搭高鐵出發，不用再於深圳北轉車。不過，她就率先透露今年並非去桂林，若市民想知道她到哪裡休假，就要留意她的fb，大賣關子。

林鄭月娥預祝市民聖誕快樂，新的一年身體健康，家庭幸福快樂。(林鄭月娥facebook截圖)

林鄭月娥明天起開始休假一星期，她今日在facebook發布短片，預祝市民聖誕快樂，新的一年身體健康，家庭幸福快樂。林鄭在片短中重提去年舉家前往柱林旅遊，指若今年再去當地，就不用於深圳北轉車，可以直接從香港乘搭高鐵出發，只需要三小時就到達，似乎在暗示今個假期會一嚐「高鐵遊」之樂。

至於今年林鄭會與家人到哪裡放假，她就大關賣子未有透露，僅着網民留意她的facebook。不過，她發布短片時，加上「聖誕高鐵遊」的標籤，相信她今年亦未必會衝出亞洲。

特首林鄭月娥去年舉家前往桂林旅遊，更罕有地上載全家福。（林鄭月娥Facebook圖片）

去年林鄭與兩名兒子及丈夫，一家同遊桂林籚笛岩，驚歎桂林「洞奇」、「石美」的景觀，又指難得可以享受天倫之樂，更罕有地張貼一家四口的全家幅。