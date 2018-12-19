【林鄭述職】不公開行程曝光　林鄭密赴釣魚台國賓館　逗留兩小時

特首林鄭月娥17日會見國家領導人，完成一年一度的述職工作，昨（18日）是她最後一日留在北京，但未有公開行程。《香港01》記者發現，林鄭中午離開酒店後，乘座駕前往國家領導人接待外賓的釣魚台國賓館，逗留了兩小時，預料是與領導人見面。 《香港01》記者即日向特首辦查詢，問林鄭月娥是否與中央官員或國家領導人會面，僅獲回覆稱，特首昨天「沒有公開的行程」。

林鄭中午現身酒店大會堂，並乘坐深色座駕駛出酒店，記者隨之跟上。 該座駕不久離開酒店所在的金融街，但根據其前往的方向，司機判斷那並非往機場的方向。（彭毅詩攝）

人民大會堂昨日舉行改革開放40周年大會，官媒早前報道國家主席習近平會發表重要講話，但《香港01》事前已獲悉林鄭不會出席，她亦無向團隊交代今天的去向。

《香港01》記者發現，林鄭與特首辦主任陳國基於早上7時半現身下塌酒店的大堂，準備外出；與昨天會見國家領導人的服飾有別，林鄭穿上長褲，明顯較為樸素，外出三個半小時後再返回酒店。

一度折返酒店再外出

國家主席習近平發表重要講話的改革開放40周年大會於中午12時12分結束，此時林鄭亦準備再度外出，約12時20分，林鄭再次現身酒店大會堂，之後她乘坐深色座駕離開酒店。現場所見，據林鄭座駕離開酒店所在的金融街後，所前往的路徑，並非前往機場的方向。

過了幾分鐘後，林鄭座駕駛進月壇北路，月壇北路盡頭與三里河路相接的就是政府招待外賓的釣魚台國賓館。林鄭座駕沿月壇北路直行，沒有轉彎或調頭，記者的計程車一直從後緊隨，但駛至距離釣魚台國賓館50米時，交通燈轉紅，而林鄭座駕繼續前進，記者無法跟上，只能目送林鄭座駕絕塵而去。

下午2時半離開國賓館

直到下午2時半，即過了約兩小時，林鄭的座駕從釣魚台國賓館大門駛出，預料前往機場，乘搭下午4時許的航班回港。

對於林鄭到釣魚台國賓館所為何事？見了甚麼人？特首辦回應查詢時一律未有回應，僅稱特首昨天「沒有公開的行程」。

回顧今次述職之旅，林鄭並非第一次入釣魚台國賓館。在抵京第二日晚上，林鄭見過港澳辦主任張曉明後，已赴這個中南海重地接受國務院副總理韓正款待，當天她亦是沒有公開活動。林鄭在其後的總結行程記者會上主動透露，周日行程非述職一部分，但交代了當日與張曉明舉行工作會議，晚上與澳門特首崔世安獲韓正宴請。

今次林鄭述職之旅，原來傳整個行程為期三日，但最後加多一天，變了前後四日，近年少見。梁振英在任五年，每年述職都是三日或少於三日（2012年只有兩日）；林鄭上年述職亦是三日。

釣魚台國賓館選址古釣魚台風景區，原是國家為慶祝建國10周年，接待到訪參加國慶的外國元首及政府首腦而建，故該館一直是中國外交重地，促成不少中外建交活動，亦曾是領導人的辦公地點及住所，故有段時期並不對外開放。

直至1980年，該賓館開始向公眾營業，由約20幢建築組成，當中第18號大樓是最高規格接待國家元首專用，亦有其他大樓，用作接待元首以下貴賓。今年3月有傳北韓領導人金正恩秘密訪京，就是入住該賓館。

回歸後，釣魚台國賓館成為國家領導人非官式接見香港特首的地方，例如05年曾蔭權接替董建華當上特首上京就職，就被安排下榻這裏，當時專責港澳事務的國家副主席曾慶紅，親到釣魚台國賓館宴請曾蔭權。07年連任後的曾蔭權首次上京述職，時任國家副主席、主管港澳事務的習近平也是在釣魚台國賓館設宴招待曾蔭權和時任澳門特首何厚鏵。