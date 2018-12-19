律政司以證據不足為由，不檢控UGL案前特首梁振英的爭議至今未息，正當民主派窮追當局解畫之際，律政司長長鄭若驊原來正在休假，更引起外間揣測。特首辦主任陳國基回覆《香港01》查詢，指鄭若驊的休假並非臨時作出，而是一個月前已獲特首林鄭月娥批准，強調與UGL案無關。 陳國基表示，鄭若驊是由12月15日起休假，至26日結束。推算日子，律政司是在12日傍晚公布不檢控梁振英，即鄭若驊在有關公布後三日休假。 另據記者從不同渠道獲悉，在UGL案司法覆核案有結果前，鄭若驊都不會公開談論UGL案內容。換言之，民主派要求她到立法會解釋的計劃，短期內也難實現。

陳國基（右）指，鄭若驊的休假一個月前已獲林鄭月娥（左）批准。（資料圖片／盧翊銘攝）

外界關注鄭若驊會否現身立法會司法及法律事務委員會，向議員交代不起訴梁振英的理據，以及為何沒有尋求外界獨立律意見。《香港01》從多個渠道獲得的訊息，政府內部有共識，由於現時有人就UGL案入稟申請司法覆核，在司法覆核有結果前，鄭若驊都不會公開評論事件，即不會赴立法會解畫。

陳國基接受查詢時表示，律政司已發聲明，在司法覆核案進行期間，律政司不適宜評論案件。

陳國基又重申，是否對案件提檢控，權在律政司司長，需否尋求獨立法律意見亦是律政司司長的權力，當律政司司長認為有需要時，才需尋求獨立法律意見，倘覺得證據已夠清晰，便毋須外聘法律人士給意見，這是一貫做法，這次處理UGL案並無偏離。

對於外間質疑鄭若驊此時休假是為避風頭，陳國基強調鄭的休假在一個月前已提出申請，且獲特首批准，有關休假與UGL案無關。

值我留意是，林鄭月娥稱鄭若驊樂意回應時，其實鄭若驊已「放緊假」。事源，律政司上星期三(12日)宣布因證據不足，不檢控梁振英，消息一出隨即惹來熱議，林鄭月娥於3日後，即上星期六(15日)回應指，「相信律政司長稍後亦很樂意回應」，惟當時鄭若驊正正是開始休假第一日。律政司發言人隨後證實，鄭若驊是在12月15日起休假，至12月27日(星期四)才上班。