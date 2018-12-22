【預算案】議員建議停派錢加強改善經濟醫療　鍾國斌倡開放自由行

財政司司長陳茂波將於明年2月27日發表新一份財政預算案，現正進行諮詢。多名議員都預計來年香港經濟轉差，建議政府停止「派錢」，將財政資源投放於加強改善經濟及醫療。 自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌今（22日）出席商台節目《政經星期六》時表示，雖然預期今年的盈餘不及去年，但相信仍會有400、500億元盈餘，認為政府「派錢」或「派糖」未必能令市民感覺良好，反而應將財政資源投放在醫療、教育等方面。經民聯立法會議員盧偉國亦指出，來年香港的經濟會面臨挑戰，包括中美貿易戰、科技戰等，早前經民聯曾約見陳茂波，並提出113項具體建議，積極發展經濟。

張超雄投放公共資源要分優次，要幫助弱勢階層。（資料圖片/余俊亮攝）

鍾國斌建議開放自由行刺激消費

鍾國斌認為，來年香港面對經濟下行風險高，出口會受影響，繼而影響消費。他建議政府考慮對更多內地城市開放個人遊，認為是最快填補香港消費減慢的方法，但他亦承認相關建議有爭議性。同場的專業議政、立法會議員梁繼昌表示，開放自由行的建議具爭議性，指除了自由行之外，可開拓回教國家的旅遊市場，指香港有配套設施，例如餐廳食肆，令他們有「賓至如歸」的感覺。他認為商機並不止於內地及美國，提到最近與澳洲簽署自由貿易協議，認為可開拓南邊的市場，例如澳洲、紐西蘭，在財經上的合作。



對於政府提出改善減免差餉的方案，包括限制每名業主只可以就1個物業獲得差餉寬減。鍾國斌不認同收緊差餉寬免機制，質疑措施花費2億行政費用過於昂貴，「不如將1億去處理家居安老措施更好」。他指，去年財政預算案寬免過百億差餉亦惹來爭議，建議改為為罕見病人提供醫療及昂貴藥物支援。他指現時公眾不太認同有關措施，相信政府未必會推行。不過，他指政府的盈餘雖少，但並非「零和遊戲」，足夠應用在不同範疇，包括寬免差餉、長者長期護理。專業議政、立法會議員梁繼昌亦質疑2億的行政費用過於昂貴，指香港的差餉計算機制已經運行了幾十年，是簡單而且有效率的系統，認為2億的行政費用未必足夠更改系統。



工黨立法會議員張超雄亦反對寬免差餉，認為投放公共資源要分優次，要幫助弱勢階層，不能夠幫那些最有能力的人士。盧偉國就表示，現時差餉的收入龐大，建議降低差餉稅率，每季寬減的上限由2500元提升到3000元。

張：冀預算案增加長期護理支援

張超雄則關注人口老化，醫療開支不斷增加，建議成立「蒲公英基金」，為癌症及罕見病的病人提供相對昂貴的藥物。他參考台灣的全民健康保險計算，估計200億就足夠維持基金10年的開支。他又認為應增加長者長期護理的開支，指現時很多長者上門服務，包括送飯、陪診服務都是「排長龍」，又指各類家居上門服務的每年總開支只是約1億元，認為政府有足夠的能力將有關服務的資源以數倍遞增，讓長者能夠在社區獨立生活。

梁繼昌認同今年的財政盈餘會較去年少，認為應將用作長遠發展。他指香港人才短缺，尤其是會計界、醫護界等專業界別的專才，有在港初創企業需要在外國輸入人才來配合相關的工種，質疑是否教育制度未能培養所需的人才。他表示，雖然過去幾年在教育的投入很多資源，但似乎科技教育，例如STEM做得不夠好。