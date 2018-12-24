【政壇諸事町】葉劉搵陳祖光出戰區選搶位？謝偉俊：佢諗都唔好諗

2018年兩場立法會補選成為政壇焦點，2019年的重頭戲之一將是11月區議會選舉。別以為只有建制派和民主派才是宿敵，其實兩邊陣營內部之間的搶位更激烈，最近便傳出與新民黨主席葉劉淑儀稔熟的香港警察員佐級協會前主席陳祖光或會出戰觀塘順利選區，挑戰被視為謝偉俊地區樁腳的現任區議員符碧珍。

有傳警隊員佐級協會前主席陳祖光(中)出戰2019年區議會選舉。(資料圖片)

出任警署警長的陳祖光近年漸趨高調，常在媒體曝光，其撐建制言論更成為網民「洗版」對象，包括在佔領行動朱經緯案中，公開指警員執勤時只是一件工具，必須服從及執行指令，警員正確地執行指令卻要承擔刑事責任，並不公平；2016年，他對羅冠聰等多名年輕民主派人士當選的立法會選舉結果作出評論，形容結果「難以置信」，「令人對善惡、是非、正義的界定有點模糊」。

近日消息流傳，明年三月退休的陳祖光可能出戰來年區議會選舉，在觀塘順利選區挑戰現任區議員、九龍東創建力量的符碧珍，而由於陳祖光的警隊背景，有指此舉是葉太出戰超級區議會的部署。

2015年，新民黨的前消防處救護員會主席屈奇安，以個人名義第二度出選新蒲崗選區，與創建力量雷啟蓮對陣落敗。

創建力量是人稱「西環契仔」的謝偉俊的主要樁腳力量，謝接受查詢時表示，不滿葉太派人到九東搶位，「如果佢要超級區議會出場券，我哋畀佢咪得囉。」謝又戲言，如果陳祖光真的到順利選區參選，他便派「愛妻」白韻琹狙擊葉太，葉太到哪區參選（區議會），白姐姐便到那區參選，「學馮檢基跟李卓人攬炒」。

謝偉俊笑言，如果葉太真的安排陳祖光到順利區參選，他便派「愛妻」白韻琹狙擊葉太。（資料圖片）

陳祖光接受《香港01》查詢表示，他明年三月才離開警隊，這一刻無想過未來去向，遑論部署到順利選區參選，又指自己家住秀茂坪，「要選嘅話，係咪選秀茂坪會合理啲」？他又稱，葉太是員佐級協會會長，他與葉太相熟很平常，「我都認識梁振英先生，唔通我又係為梁生做事？」

正在外遊的葉太，被問及是否派陳祖光參選順利選區，她斬釘截鐵說：「我無搵佢落去嗰區。」然後以不便通話為由掛線。

九龍東工聯會立法會議員黃國健表示，有聽聞陳祖光在觀塘區「活動」，但相信不是為參選明年區議會，而是為葉太2020年出戰超級區議會做準備，「選超區需要每區都有人拉票，觀塘區有警察宿舍，有一大批警隊票，到時陳祖光可以幫上忙。」