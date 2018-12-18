【政壇諸事町】李慧琼工展會開心食叮噹包　柯創盛飲湯前問清楚

一年一度的工展會日前已經開鑼，繼特首林鄭月娥親身到場後，民建聯一眾成員今日（18日）亦拉隊到維園掃貨。一眾議員最有興趣的不是蔘茸海味等傳統貨品，反而是日式零食；蔣麗芸（Ann姐）則對廚具展現出濃厚興趣。

一年一度的工展會日前已經開鑼，繼特首林鄭月娥親身到場後，民建聯一眾成員亦拉隊到維園掃貨。（鄭榕笛攝）

民建聯主席李慧琼（Starry）早上帶隊，一行十多人齊齊逛攤位，Ann姐和全國人大常委譚耀宗未出發先興奮，在入口處開心合照。立法會議員柯創盛有備而來，自備環保購物袋。

眾人經過零食攤位時，Starry看見日式零食銅鑼燒即表現雀躍，開心叫「叮噹包呀」，她與立法會議員鄭泳舜在攤位前研究了好一陣，檔主見狀馬上拆開數包供大家試食，Starry和鄭泳舜似乎對味道相當滿意，試食完都有幫襯，鄭泳舜更大手掃了四包。

另一邊廂，Ann姐對甜食興致缺缺，反而對餅乾情有獨鍾，獨自買了四盒。她說平日也會經常放幾盒餅在立法會請大家吃，這次正好可以入貨。

一行人其後來到獲今屆攤位設計比賽冠軍的電子廚具檔，推銷電子煲的店員正在示範煲雞湯，現場香氣四溢，眾人馬上被誘人雞湯吸引。鄭泳舜望著鍋內笑不攏嘴，最後當然有得試飲；柯創盛試飲前向店員細問湯料成份。他向記者自爆原來自己對牛肉敏感，一旦不小心吃到牛肉便會反胃作嘔，「有次同太太打邊爐，佢食牛肉我食豚肉，兩邊湯底唔小心溝咗，我食完未返到屋企個胃已經好唔舒服」。

Ann姐對廚具相當有興趣，由湯煲、燉鍋、茶壺、光波爐甚至製麵機都仔細查問。她說自己平日在家也經常下廚，「煮嘢食梗係要啦，民以食為天嘛」。