【UGL案】拒檢控CY周浩鼎　泛民1200人冒雨遊行　警方：525人參加

民主派立法會議員就促請律政司司長鄭若驊交代UGL案一事，今日（23日）於中環發起遊行。民主黨立法會議員林卓廷要求律政司，重新委聘外間獨立大律師索取法律意見，律政司不能「閉門造車、一手遮天」；又指將於星期一致函立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬，要求於1月29日的會議上傳召大律師公會、廉政公署代表及鄭若驊。若鄭若驊拒絕作進一步解釋，會考慮向她提出不信任動議。

天下為公成員、民主黨林卓廷擔心香港自由岌岌可危，現在法治廉潔更面臨崩潰。（余俊亮攝）

律政司於本月12日發聲明指基於證據不足，不會就前特首梁振英及立法會議員周浩鼎的涉貪案及公職人員行為失當的投訴提出檢控。一眾民主派議員不滿律政司的聲明過短且不合理，而鄭若驊其後更休假，一直未有露面交代詳情，今日發起名為「守護廉潔法治」的遊行抗議。超過1200名參加者冒著微雨，以中環遮打花園作起步點遊行至律政中心，並高呼「有證有據唔敢郁、律政司長咪龜縮」等口號。

遊行開始前，泛民議員相繼發言。天下為公成員、民主黨立法會議員尹兆堅帶領示威者喊叫口號，並自言十分憤怒，雨水亦無法撲熄怒火。尹兆堅批評律政司未有按照慣例聘請外間獨立大律師索取法律意見，又引述律政司指因未有涉及利益衝突，沒有法律規定特首需申報上任前所得利益，尹兆堅認為是變相所有高官均可於上台前收受利益，質問「（前政務司司長）許仕仁係咪坐錯監」。尹兆堅續指，不滿律政司作出重大決定，卻只有1頁多「詞窮理屈」的解釋，鄭若驊更「潛水」休假，將會於立法會要求傳召鄭作解釋。

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗則批評，律政司理據是「垃圾」，即使保皇黨不斷為其辯護，仍會堅持繼續跟進事件，又多謝民主黨為UGL一案四出游說。

民主派議員不滿律政司司長鄭若驊一直未有露面交待UGL案詳情，發起名為「守護廉潔法治」的遊行抗議，超過1200名參加者冒著微雨由中環遮打花園遊行至律政中心。（余俊亮攝）

梁國雄：我又姓梁佢又姓梁

前立法會議員、工黨何秀蘭形容，香港變得「好離譜」，不應由收受利益的當事人自行判斷是否有利益衝突，而應交由公眾評價。何秀蘭又指梁振英身兼全國政協副主席，而特首林鄭月娥亦為共產黨所「欽點」，其部下律政司司長為梁振英同黨，現今的做法是「包庇自己人」。

曾被控收受時任壹傳媒集團主席黎智英捐款25萬元、未有向立法會申報的社民連前立法會議員梁國雄笑言，「我又姓梁佢又姓梁」，質疑為何自己收錢要被告，促請全城「緝拿」梁振英歸案。

衛生服務界立法會議員李國麟則表示，香港最成功的地方就是自由及法治，但法治卻逐步變成人治，呼籲香港人一同堅守最後堡壘。

社福界立法會議員邵家臻憶述於佔中案審議期間，與一眾被告於犯人欄聽到有關法治倒退的問題，都會不禁悲從中來，相信愛香港的市民均不願看到香港沉淪。

香港眾志前立法會議員羅冠聰則認為，外國官員及議員一直靠香港的法治，用作與大陸區別及作為國際金融中心的指標，但近年濫告、選擇性檢控、雙重標準等事件均對法治做成破壞，影響香港國際聲譽及地位，擔心會被外界貶成內地普通城市。

民主派議員發起名為「守護廉潔法治」的遊行抗議，超過1200名參加者冒著微雨由中環遮打花園遊行至律政中心。（余俊亮攝）

林卓廷形容事件是香港法治分水嶺

民主黨主席胡志偉就質疑，為何處理同為前特首曾陰權涉貪案時，有諮詢獨立法律意見及檢控，認為梁振英不可能逃之夭夭，因其國家領導人的身份而「放佢一馬」。民主黨立法會議員鄺俊宇就形容香港非認命的地方，凡摧毀香港的核心價值，就是與香港人為敵。

林卓廷描述今次的事件，是香港法治的分水嶺，認為律政司運用「語言偽術」及歪理，擔心「香港已無民主，自由岌岌可危，現在法治廉潔更面臨崩潰」，香港將會一無所有，會盡最後努力追究到底。

除此之外，民主黨前主席劉慧卿及工黨前立法會議員李卓人等均有到場支持。現場派發鄭若驊的尋人啟事，社民連主席吳文遠更高舉鄭若驊僭水人偶，諷刺鄭藉休假逃避交待。出發遊行前，參加者在場傳大型西瓜球，借拋西瓜下海尋屍的習俗，寄語想尋回鄭若驊作交代。

遊行大致暢順，惟行至長江集團中心對開行人路時，守護香港運動成員高呼「泛民垃圾」等口號，雙方示威者互有爭執指罵，但未有發生肢體衝突。

警方發言人指，遊行最高峰時有525人參加。