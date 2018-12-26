【UGL案】鄭若驊捲多宗爭議事件　屢迴避提問　沉默多日才回應

鄭若驊上任律政司司長一職後，捲入多宗爭議事件，先有她的住宅被揭發僭建，繼而是不檢控前特首梁振英UGL案的決定，遭質疑未有尋求獨立法律意見，每宗案件均惹起全城關注。但當外界要求她回應時，她往往是採取「駝鳥政策」，迴避多日才現身解畫。 以今次決定不檢控梁振英的案件為例，她便是相隔13日後才公開回應。

鄭若驊（中）在律政司聲明發出後10多日，才回應傳媒提問。（余俊亮攝）

全國政協副主席、前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL 5000萬港元的案件，律政司在本月12日發出聲明，以證據不足為由決定不予檢控。外界要求鄭若驊交代不檢控的詳細決定，為何不按照慣例，尋求獨立法律意見，她卻以休假為由，在事隔13日，才於機場公開回答記者提問。

鄭若驊甫上任便捲入物業僭建風波。她去年1月5日接任律政司，翌日便被傳媒揭發住所疑有僭建物，她亦未有即時回應，而是事隔4日後才於記者會上稱，由於自己並非認可人士，故無從判斷居所所有僭建物，強調自己不會辭職。她又一直迴避說明自己是否知道所住的屯門海詩別墅四號獨立屋有僭建物，至當日深夜，才透過政府出稿承認物業有3處違規改裝。其後，民主派議員要求她到立法會交代僭建事件，她卻以要更多時間準備未來工作展望的資料拒絕，改為選擇出席電台節目接受訪問。

鄭若驊上任至今鮮有出席立法會司法及法律事務委員會會議。（資料圖片／李澤彤攝）

翻查資料，鄭若驊今年僅出席立法會司法及法律事務委員會會議3次。至於她會否應立法會議員要求，出席下個月舉行的委員會會議，則未有承諾，僅稱會作研究。