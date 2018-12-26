【UGL案】林卓廷批鄭若驊「搬龍門」　林健鋒：事件應告一段落

律政司司長鄭若驊今(26日)首開腔回應律政司不檢控前特首梁振英的決定，指案件涉及律政司同事才會尋求外部法律意見，又指律政司對案件「有擔當」，強調律政司不會因涉案人政治背景而因人而異。 民主黨立法會議員林卓廷指，鄭若驊「搬龍門」，認為有關解釋「越描越黑」，又提到當中並無規限只會在涉及「律政司同事」才會尋求外判大律師的獨立法律意見。 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒則認為，鄭若驊已清楚解釋不檢控梁振英的法律理據，外界不應再炒作有關議題及將事情政治化，冀事件盡快告一段落。

律政司司長鄭若驊今早首開腔，為律政司不就UGL事件檢控前特首梁振英事件解畫。（余俊亮攝）

律政司司長鄭若驊今早首開腔，為律政司不就UGL事件檢控前特首梁振英事件解畫。但林卓廷認為，過往多宗案件如前廉政專員湯顯明和前特首曾蔭權等前高官案件，都是在其離職後，交由尋求外判大律師的獨立法律意見，但同為前特首的梁振英，律政司則推翻多年做法，且沒有合理解釋，令人覺得鄭若驊「閉門造車」，為梁振英「度身訂做」不檢控的下台階。

林卓廷又指，大律師公會強烈質疑，律政司不尋求獨立法律意見的做法，但鄭若驊未有詳細交代理據，反指他人「政治化」，是「詞窮理屈」的表現。他表明，已去信要求大律師公會及廉政公署代表出席立法會司法及法律事務委員會會議討論事件，並考慮提出司法覆核，及向鄭若驊提出不信任動議。

林卓廷指，大律師公會強烈質疑，律政司不尋求獨立法律意見的做法，但鄭若驊未有詳細交代理據，反指他人「政治化」，是「詞窮理屈」的表現。（資料圖片）

公民黨則發聲明批鄭若驊今回應指，案件只會在涉及「律政司同事」時才會外判是無知，因自回歸以來，多宗涉及特區政府高級官員或具爭議性的案件包括梁錦松、曾蔭權、許仕仁、湯顯明、胡仙、朱經緯及「七警案」等，律政司決定檢控與否前，都曾諮詢本地資深大律師甚至海外御用大律師的獨立法律意見。

該黨又認為，在鄭若驊涉僭建的問題上，律政司決定起訴潘，不起訴鄭，但鄭今日並無回應外界質疑，只卸責刑事檢控專員身上，卻不公布資深大律師蔡維邦的法律意見。

經民聯林健鋒則表示，法治是香港的核心價值，認為鄭若驊已清楚解釋不檢控梁振英的法律理據，外界便不應炒作及將事情政治化；又認為律政司承受龐大壓力、以專業及不偏不倚的態度處理有關事情，正是彰顯法治精神及社會公義，希望事情能盡快告一段落。