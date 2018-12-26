【UGL案】鄭若驊着記者文明　否認「避火頭」：自己假期可以plan

律政司未有尋求外界獨立法律意見下，以證據不足為由決定不檢控前特首、全國政協副主席梁振英涉收取UGL 5000萬元事件，隨即引起外界爭議。正當外界要求律政司司長鄭若驊解畫之時，她卻由本月15日休假至今，最終在今日（26日）落機後首度現身回應事件。 對於有指其休假是為「避風頭」的指控，鄭若驊稱，早於一個月前已計劃休假，強調與避風頭完全沒關係，「我都控制唔到幾時發生任何事，我自己既假期就可以plan，其他事不到我控制」。 而在記者提問前，她更要求現場記者要舉手發問，「唔好一齊大聲叫」，其後她更兼任新聞秘書的工作，自行選擇哪位記者可發問，更一度稱記者不要同時發問，「我地要文明啲」。

在記者提問前，律政司司長鄭若驊（中）要求現場記者要舉手發問，「唔好一齊大聲叫」，其後她更兼任新聞秘書的工作，自行選擇哪位記者可發問，更一度稱記者不要同時發問，「我地要文明啲」。（余俊亮攝）

律政司司長鄭若驊今日（26日）中午一時前現身機場，首度就UGL案件回應，隨即引來大批記者採訪。鄭若驊甫出來稱：「辛苦晒，明白大家對UGL事件的關注」，她指大家對律師司外判制度存在誤解，強調「律政司一貫做法，是內部做決定，除非與同事有關，才會外判處理」。

「溫提」記者「唔好一齊大聲叫」、「要文明」

在記者提問前，她更「溫馨提示」記者，「大家試下做少少規矩，唔好一齊大聲叫，要先聽行家問題，讓提問時不用重覆」。一名記者首先發問，但鄭若驊因該記者未有舉手而拒絕回答，其後多名記者舉手，她便自行決定那位記者發問。其間鄭若驊一度向在場記者稱「大家唔好咁，如果唔係做唔到野，我地文明啲」，當一名記者再追問，她稱對方已「問咗」拒回應，記者隨即指「但你頭先未答嘛」。

對於外界批評鄭若驊借休假「避風頭」，鄭若驊稱，不記得實際何時申請休假，但強調與避風頭完全沒關係，「我都控制唔到幾時發生任何事，我自己既假期就可以plan啫，其他事不到我控制」。（余俊亮攝）

否認休假為「避風頭」 未回應會否出席立法會司法委員會

當鄭若驊休假之時，她及其丈夫潘樂陶位於屯門海詩別墅的兩間獨立屋涉僭建一案，律政司亦有決定，最後刑事檢控專員只檢控潘樂陶，鄭若驊則不獲檢控。鄭若驊今回應指，今年1月已授權刑事檢控專員處理檢控問題，「我是完全不知情，不會參與」。

對於外界批評她借休假「避風頭」，鄭若驊稱，早於一個月前已計劃休假，強調與避風頭完全沒關係，「我都控制唔到幾時發生任何事，我自己既假期就可以plan啫，其他事不到我控制」。至於立法會司法及法律事務事務委員會主席梁美芬邀請她下月到委員會解釋檢控政策，她僅稱會與律政司團隊認真研究，當有決定會再通知大家。