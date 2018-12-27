郭紹傑絕食100小時送院　家人促入境處處理手法與曾志偉事件看齊

香港保釣行動委員會成員郭紹傑和嚴敏華，本月到日本靖國神社外抗議，期間郭紹傑焚燒甲級戰犯東條英機的道具「神主牌」，委員會內務副主席區伯權表示，二人已被落案控告非法進入建築物罪，最快二月開庭審理。他又指郭已絕食絕水100小時，今天(27日)早上被送上醫院檢查。 民主黨立法會議員尹兆堅、支聯會主席何俊仁等人與郭、嚴的家人與入境處會面，要求若家人前往日本，入境處應派員到日本提供協助。尹兆堅指入境處未有就此作應承諾，又指處方一直與中國外交部聯繫，要求提供協助。他又指藝人曾志偉昨天(26日)遇上車禍後，入境處即派員前往日本協助，認為處方在處理郭紹傑事件上，手法應與處理曾志偉事件看齊。

郭紹傑及嚴敏華家屬要求入境處派員陪同到東京探望二人。(鄭子峰攝)

郭紹傑和嚴敏華本月12日被日本執法部門拘留，二人押留至今，二人日前被正式落案控告非法進入建築物罪，最快二月開庭審理。區伯權指，二人可申請保釋，但由簽證已過期，故保釋後需由日方監管。

區又指郭已絕食絕水100小時，今天早上被送上醫院檢查，暫時未知郭的具體身體狀況。

尹兆堅與郭、嚴的家人今天與入境處會面後表示，要求若家人前往日本，入境處應派員同行，到日本提供協助。

尹兆堅希望處方在處理郭紹傑事件上，手法應與處理曾志偉事件看齊。(鄭子峰攝)

他解釋，二人的家人即使到日本，但沒有入境處職員與中國外交部人員溝通和作為接口，將遇上不少困難。尹兆堅指入境處未有就此作應承諾，又指處方一直與中國外交部聯繫，要求提供協助。

嚴敏華媽媽區家寶表，希望香港政府以處理曾志偉事件的手法，處理和協助其女兒的事件，希望二人能盡快回到香港。

尹兆堅又指藝人曾志偉昨天遇上車禍後，入境處即派員前往日本協助，認為處方在處理郭紹傑事件上，手法應與處理曾志偉事件看齊。